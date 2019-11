Allarme falsi tecnici a Torre Boldone: “Ennesimo furto, fate attenzione”

L’allarme lo lancia l’assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Torre Boldone: “Ennesimo furto sul territorio da parte di falsi tecnici Enel/Telecom/Uniacque che si presentano come tali e riescono ad accedere alle case – si legge sulla pagina Facebook dedicata -. Raccomandiamo ai cittadini di non aprire a meno che non abbiano ricevuto chiaro preavviso di appuntamento”.