A Seriate e Orio gli specialisti delle vacanze

Scegliere l’agenzia viaggi significa affidarsi a un consulente per trascorrere una vacanza in totale tranquillità.

La qualità del servizio, l’attenzione a ogni dettaglio e la varietà delle proposte fanno la differenza per decidere a chi rivolgersi: per questo “Viaggi Arcobaleno” lavora per proporre le migliori soluzioni a chiunque gli si affidi per organizzare ogni tipologia di viaggio.

Viaggi Arcobaleno - Seriate

Situata nella galleria dei negozi al centro commerciale di Seriate Alle Valli e a Oriocenter, è gestita a conduzione famigliare da Roberto e Simona, il responsabile della sede di Seriate è il figlio Riccardo. Con i dipendenti formano un team composto da una decina di persone, a cominciare da Giada che guida l’agenzia di Orio al Serio. Tutto il personale è assunto da molti anni,garantendo professionalità e continuità nei rapporti con i clienti.

Viaggi Arcobaleno - Orio al Serio

È il frutto dell’esperienza che i titolari hanno acquisito lavorando nel settore da oltre 15 anni, operando da Ottobre 2018 con il marchio “Viaggi Arcobaleno” distintivo della molteplicità delle offerte e dei servizi proposti. La prima caratteristica che si nota recandosi nelle agenzie “Viaggi Arcobaleno” è la modernità e la luminosità degli ambienti, studiati per l’accoglienza del cliente . L’orario dei centri commerciali a cui le agenzie si attengono, permette l’accesso 7 giorni su 7 per 13 ore al giorno, garantendo continuità e assistenza in qualsiasi momento. Dando un’occhiata alla vetrina si possono visionare alcune proposte ed entrando si viene accolti dalla gentilezza del personale, pronto ad ascoltare il cliente e a soddisfare ogni sua esigenza.

I servizi offerti spaziano fra i pacchetti turistici,la biglietteria aerea e marittima, biglietti per eventi e escursioni, viaggi di nozze costruiti su misura, liste nozze anche online, viaggi aziendali e tour guidati con volo o bus. La titolare, Simona evidenzia: “Ci occupiamo dei nostri clienti con entusiasmo e passione, li seguiamo in tutte le fasi: la consulenza pre partenza, la finalizzazione, l’assistenza durante e dopo il soggiorno. Ci avvaliamo dei più importanti tour operator italiani, ma anche di operatori minori specializzati in destinazioni di nicchia; ci relazioniamo con gli hotel e corrispondenti locali per offrire esperienze oltre che classici soggiorni. Talvolta i clienti pensano di risparmiare con prenotazioni dirette sulle piattaforme online ma l’agenzia e i tour operator hanno spesso un potere d’acquisto che internet non è in grado di garantire. Quindi il confronto va sempre fatto per non cadere in preconcetti ! Non solo: l’agenzia consente di rapportarsi con una persona e non con un call center, un vantaggio non indifferente nel caso ci siano problemi da risolvere”.

E quali sono le mete più richieste? Fra le novità del momento spiccano Birmania, Giappone e Cina. Gli Stati Uniti suscitano sempre un notevole appeal, piace molto anche l’Indonesia dove spicca l’evergreen Bali, e si è notevolmente riacceso l’interesse sull’Egitto, specialmente per Sharm El Sheikh e Marsa Alam mete con un rapporto qualità prezzo unico.

È ampia anche la scelta delle crociere: da quella del Mediterraneo a quella dei Caraibi, gli Emirati, l’Oceano Indiano e alla scoperta dei fiordi nel Nord Europa. Simona specifica: “Permettono di visitare località diverse con la massima comodità e negli ultimi anni sono diventate un prodotto alla portata di tutti. Sono ottimali anche per le famiglie grazie a tante promozioni per i ragazzi dai 12 ai 18 anni. Sfaterei l’idea che sulle navi ci si annoi, perchè sono città viaggianti: a bordo delle navi, sempre più moderne,ci sono teatro, cinema, miniclub, casinò, negozi, discoteca per i giovani, piscine e centro benessere”.

In questo periodo piacciono molto i fine-settimana ai mercatini di Natale, in voga i soggiorni per trascorrere le festività al mare o in montagna, i pacchetti per le principali città europee come Vienna, Parigi e Barcellona e l’intramontabile Londra.

L’agenzia periodicamente organizza viaggi di gruppo, che costituiscono occasioni di socializzazione e sono l’ideale per coloro che cercano nell’accompagnatore dall’Italia la garanzia per un viaggio in serenità. A questi itinerari partecipano anche i titolari, che condividono l’esperienza con tanti clienti affezionati. La proposta di gruppo per questo inverno si svolgerà a febbraio e comprende una notte a Dubai in hotel 4 stelle con pensione completa più un city tour della città e la cena nel deserto trasferendosi il giorno successivo alle Maldive per una settimana di soggiorno in totale relax. Altre 2 soluzioni verranno pubblicate a breve per la programmazione estiva.

Da annotare, infine, per tutti i viaggiatori alcune iniziative social tra cui il contest “raccontaci il tuo viaggio”: pubblicando la propria foto più rappresentativa sui social di “Viaggi Arcobaleno” con l’hashtag #dipingilatuavacanza si partecipa a un concorso con un periodico premio in palio.

Per ulteriori informazioni visita il sito: www.viaggiarcobaleno.it, o contatta le agenzie:

– Seriate c.c. Alle valli tel. 035-4523873 e-mail seriate@viaggiarcobaleno.it

– Orio al serio c.c. Orio center tel 035-330688 e-mail orio@viaggiarcobaleno.it

