Uccisa a coltellate dal marito: fiaccolata e raccolta fondi per le tre figlie di Zina

A poco più di un mese dalla morte di Zinaida Solonari, la comunità di Cologno al Serio è ancora scossa. La 36enne di origini moldave è stata uccisa nella notte tra il 5 e il 6 ottobre con quattro coltellate dal marito Maurizio Quattrocchi, fermato a Martinengo dopo una tentata fuga. Per ricordare quel delitto e per raccogliere fondi per le tre figlie, rimaste senza mamma e con il papà in carcere, il Comune della Bassa ha organizzato una fiaccolata per lunedì 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza di genere.

Ecco l’invito diffuso ai residenti della Bassa: Zina era una nostra compaesana. Poco più di un mese fa, la sua morte ha scosso profondamente non solo i suoi affetti più cari, ma anche tutta la nostra comunità. Per non dimenticarla e per sostenere l’autonomia delle sue tre ragazze, lunedì 25 novembre – Giornata internazionale contro la violenza di genere – alle 20 ci troveremo alla fontana del centro storico per una fiaccolata: un abbraccio dato da tante persone che diranno no alla violenza, no all’indifferenza, no all’oblio!

Vogliamo ricordare Zina e con lei tutte le donne che hanno perso la vita a causa di una violenza ingiustificabile, retaggio di una “cultura” sbagliata, che vogliamo lasciarci alle spalle.

Grazie al Centro antiviolenza Sirio, sarà anche possibile dare concretamente il nostro supporto per l’autonomia delle tre figlie di Zina: in quella sede raccoglieremo fondi da destinare direttamente a loro.

Invitiamo tutti i colognesi ad accendere delle candele o luci fuori dalle proprie abitazioni durante la sera del 25 novembre e a partecipare a questa fiaccolata, per stringerci tutti insieme in un abbraccio comunitario destinato a tutte le persone che subiscono forme di violenza di genere o le conseguenze di questa violenza.