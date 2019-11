Telmotor sbarca in Europa e illumina gli spazi della multinazionale Regus

Telmotor e la divisione Business Unit Light Consulting hanno contribuito alla nuova apertura in Italia, Francia e Germania degli spazi lavorativi Regus, multinazionale di livello mondiale specializzata nella fornitura di veri e propri luoghi di networking, dove creare community in cui sviluppare al massimo le potenzialità di business. L’ottima organizzazione e integrazione tra la forza vendita e l’ufficio tecnico, ha permesso a Telmotor di essere il partner ideale per lavorare a questa commessa dal respiro internazionale, in collaborazione con i general contractor Constructors Srl, Tétris Design & Build Srl, Dasa Italia Srl e gli installatori Faster, E-Engeenering.

Numerosi i nuovi centri Regus inaugurati a Milano, Roma, Padova, Verona, Torino e Napoli, messi a disposizione di aziende e professionisti. La formula di contratto è estremamente semplice: basta prenotare il business center, anche tramite app scaricabile da smartphone, e in pochi touch si può cominciare a usufruire di spazi già arredati, dotati di connessioni, stampanti, scanner, utenze telefoniche e servizi di segreteria. Non vi sono nemmeno limiti di tempo, si possono sfruttare gli uffici per anni o anche solo per un’ora. Gli uffici Regus sono pensati, inoltre, per un pubblico eterogeneo, dalle start up alle grandi aziende, fino ai singoli professionisti e freelance, passando anche per le piccole e medie imprese che intendono sviluppare collaborazioni strategiche. Gli utenti possono accedere alla rete Regus anche all’estero (oltre 3.000 centri in 110 Paesi).

L’intervento degli esperti Telmotor ha consentito a Regus di trovare soluzioni all’avanguardia in grado di rispondere alle proprie esigenze, sia in ambito economico sia logistico. In questi due anni di collaborazione, la BU Light Consulting ha infatti seguito gli ammodernamenti e le nuove realizzazioni delle diverse sedi, rendendo ancora più funzionali e accoglienti questi business center. L’approccio professionale di Telmotor in termini di illuminotecnica è risultato fondamentale sia nella scelta sia, in alcuni casi, nella customizzazione di prodotti idonei a soddisfare armoniosamente ogni necessità.

Un progetto di grande rilevanza per Telmotor che prosegue questa collaborazione, lavorando già oggi ad altri spazi lavorativi Regus sia in Italia che all’estero. La divisione Light Consulting è pronta quindi, per nuovi cantieri e per proporre soluzioni innovative, così da affrontare e portare a termine con entusiasmo anche le prossime sfide.