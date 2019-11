Sedazione e anestesia: da Tramonte il sorriso vince la paura del dentista

Intervenire e cercare di arginare la paura del paziente costituisce una delle preoccupazioni maggiori del Centro Implantologico Tramonte a Milano e Stezzano, da sempre chiamato a garantire alla persona non solo qualità e competenza nei lavori, ma anche supporto psicologico. Informazione, professionalità e rapporto con il paziente diventano quindi i pilastri principali su cui si fonda l’iter medico che viene portato avanti insieme da paziente e medico.

In quest’ottica anche il trattamento del dolore diventa un fattore di primaria importanza e deve essere affrontato su più livelli. La moderna medicina offre una serie di trattamenti anti-ansia come, per esempio, la sedazione e l’uso di anestetici: “La sedazione è il trattamento per eccellenza che aiuta a superare la paura. – ci conferma il dott. Tramonte -. Può essere praticata sia in forma leggera, con poche gocce di un ansiolitico sotto la lingua, sia più intensa con l’inalazione di protossido d’azoto. È importante sottolineare che la sedazione non è un sinonimo di anestesia, perché il paziente, benché sedato, andrà comunque anestetizzato. La sedazione è un valido aiuto soprattutto per quei pazienti che temono l’ago e il dolore della puntura.

La sedazione farmacologica somministrata e controllata da parte di un anestesista consente invece il raggiungimento di uno stato di sedazione molto profonda tanto da rendere il paziente, per quanto presente e collaborante, totalmente distaccato da quanto gli sta succedendo.

Le moderne tecniche e la presenza di una figura medica qualificata e attenta mettono quindi il paziente in condizione di vincere la paura del dolore e di affidarsi completamente alle cure per tornare a sorridere meglio”. Ecco perché nel Centro Implantologico Tramonte è possibile non avere più paura del dentista e del dolore nell’affrontare interventi necessari alla salute della bocca. Una paura vinta dal sorriso.

