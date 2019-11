Scontro auto-tir in autostrada: muore un uomo di 50 anni

Incidente mortale lungo l’autostrada A21, tra Pontevico e Manerbio, in provincia di Brescia, intorno alle 16 di mercoledì. Coinvolti un’auto e un tir.

La dinamica è ancora da chiarire. A perdere la vita un uomo al volante di una vettura con targa tedesca, che avrebbe tamponato un camion e si è incendiata.

Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e personale medico con ambulanza e automedica. Da Brescia è decollato l’elisoccorso.

L’autostrada è stata chiusa tra Cremona e Brescia Sud in direzione nord. Pesanti rallentamenti al traffico verso Cremona, così come sulle strade della viabilità ordinaria che hanno ricevuto il flusso di veicoli che non possono entrare in autostrada.