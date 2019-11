DiscoverEU : l’opportunità di viaggiare gratis in Europa

Si chiama DiscoverEU ed è l’iniziativa sviluppata dall’Unione Europea per permettere ai giovani di viaggiare per tutta Europa a partire da aprile 2020. Sono ventimila i pass resi disponibili per aderire a questa iniziativa e ogni pass può valere da minimo un giorno a massimo 30 giorni, permettendo di viaggiare da soli o in compagnia.

Chi è interessato a viaggiare per tutto il continente visitando nuovi luoghi e città, avrà tempo dal 12 al 28 novembre per candidarsi. Ma chi può aderire? Tutti coloro che hanno compiuto diciotto anni, ossia che sono nati nel 2001.

La procedura è molto semplice, basta andare su Portale europeo (https://europa.eu/youth/discovereu_it) , fornire informazioni sui propri progetti di viaggio e successivamente rispondere ad un quiz formato da 5 domande.

Se non siete dei solitari e preferite viaggiare in gruppo condividendo questa esperienza coi vostri amici, allora la procedura dovrà essere fatta solo da un capogruppo.

Sarà una commissione a valutare tutte le candidature e a informarvi nel gennaio 2020 nell’eventualità che siate stati selezionati per viaggiare con DiscoverEU.

Qualora sarete fra i fortunati, dovrete attenervi a un itinerario prefissato usando ogni genere di mezzo di trasporto (pullman, traghetto, treno, aereo) e diventerete automaticamente ambasciatori di DiscoverEU con l’arduo compito di testimoniare la vostra esperienza attraverso i social.

Cosa aspettate? Mettete da parte la paura e la preoccupazione di ciò che potrebbe succedere e buttatevi in un viaggio che rimarrà impresso nella vostra mente, non avete nulla da perdere, questa potrebbe essere la vostra occasione per scoprire un mondo nuovo.

(L’immagine è di Kalisa Veer da Unsplash)