L’aquila di Confindustria dispiega le ali e vola alto per osservare l’orizzonte del futuro, anche se rimane con gli artigli ben piantati a terra. L’assemblea di Confindustria Bergamo è un momento per fare sintesi, bilanci e programmare. Il tema in fondo è ben delineato: “Protagonisti responsabili del futuro”. (L’evento in streaming)

Gli industriali rispondono all’appello nel grande spazio del Creberg Teatro, dopo anni di assemblee in capannoni industriali, ed affrontano il tema della sostenibilità. È la parola magica che disegna un futuro al quale tutti vorrebbero tendere. Ma non manca la concretezza di guardare i dati attuali della produzione e dell’export. La parola che nessun imprenditore vorrebbe pronunciare: declino. Eppure è così per la 5ª provincia esportatrice italiana chiamata a fare i conti con il primo calo delle vendite all’estero dopo 23 trimestri consecutivi in crescita.

di 20 Galleria fotografica Confindustria Bergamo premia 5 aziende per i 50 anni di vita associativa









Stefano Scaglia, presidente di Confindustria Bergamo nella sua relazione non manca di rimarcare il ruolo dell’associazione: “Da sempre gli imprenditori bergamaschi esercitano azioni concrete per quello che oggi chiamiamo ‘sostenibilità sociale’, ben da prima che si coniasse questo termine. Da sempre, in maniera silenziosa e senza clamori, applicano le politiche di sviluppo sostenibile che soltanto oggi le grandi multinazionali hanno scoperto e sulle quali, nei mesi scorsi, hanno sentito il bisogno di sottoscrivere un manifesto. Noi, non abbiamo bisogno di proclamare intenzioni, siamo protagonisti nei fatti, ma, superando la nostra proverbiale ritrosia, vogliamo oggi fare sapere quanto importante è il nostro contributo al benessere collettivo”. “Per potere essere protagonisti, occorre una visione, un obiettivo a lungo termine che sappia aggregare e coinvolgere, una visione che sappia entusiasmare ed essere così convincente che possa superare i sacrifici necessari per realizzarla – prosegue Scaglia -. Tutti noi lo sappiamo bene: è il progetto affascinante, ambizioso e sfidante quello che riesce a mobilitare le energie e le intelligenze. La visione di lungo termine e la condivisione di obiettivi è importante non solo per l’impresa, ma anche per la comunità”. (l’intervento completo)

Gli fa eco il presidente nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia, che non manca di commentare il caso caldo di questi giorni: l‘ex Ilva. “Lo Stato deve fare lo Stato e l’impresa deve fare l’impresa e crediamo che si debba evitare la nazionalizzazione – puntualizza Boccia -. Auspichiamo si arrivi presto ad una soluzione e speriamo che questa sia una lezione per questo Paese, per imparare a non sottovalutare gli effetti sull’economia reale. C’è la questione ambientale, ma non si deve trascurare la questione economica e quella sociale: la sostenibilità va considerata in queste tre dimensioni”.

Protagonisti responsabili anche nelle misure che il Governo vuole adottare nella prossima finanziaria. “Siamo molto critici su plastic tax perché non incide sui comportamenti ma sulla produzione, contrari alla sugar tax e alla tassazione delle auto aziendali. Sono misure che possono impattare in chiave negativa sulla competitività delle imprese in un momento non facile per l’economia, anche a livello europeo”.

In platea per ogni ospite c’è una borsetta con la scritta: “Ero una bottiglia di plastica”, quasi a ricordare che la sostenibilità passa anche nei dettagli, nelle piccole cose. Intanto, sul palco, nel dibattito moderato da Sarah Varetto, si confrontano sulla sostenibilità Andrea Crespi, Direttore Generale dell’Azienda italiana Eurojersey Spa; Francesco Casoli, presidente di Elica e Rodolfo Fracassi di MainStreet Partners. (I protagonisti del confronto)

“Prima di fare sostenibilità, le imprese e lo Stato devono fare squadra altrimenti ci schiacciano altrimenti, altrimenti rimarremo in una situazione di minoranza – spiega Casoli -. Questo è un gioco mondiale. Noi che investiamo in sostenibilità vediamo una crescita migliore, anche perché siamo più seri, più sensibili a certi temi. Ma non possiamo agire da soli senza tutele, abbiamo bisogno della politica che ci difenda, altrimenti ci facciamo solamente del male”. E se Fracassi rimarca che “conviene investire in sostenibilità: perché sarà il futuro, il mercato ce lo chiede, lo chiedono i giovani che scendono in piazza con Greta, lo chiede un consumatore su tre che vuole comprare un brand che ha un valore, una sensibilità verso l’ambiente”.

A stretto giro interviene Crespi: “Prima di tutto un’azienda deve generare valore. Non esiste la decrescita felice, esiste la sostenibilità, che come mi ha insegnato mia nonna equivale alla longevità di un prodotto. Quindi il futuro è di chi produrrà meno, ma per produrre meglio, per generare qualità. Non possiamo però essere sostenibili, quando poi c’è da confrontarsi con altre realtà fuori dai confini che non riconoscono questo valore”.

Tutto torna alla concreta relazione dell’economista Enrico Giovannini che ha rimarcato lo sviluppo sostenibile che chiede alla fine di fare rete tra imprese, politica, centri di ricerca e persino istituzioni filantropiche. Perché nessuno è escluso nel ricercare l’equilibrio di questo mondo che da una parte deve ridurre gli sprechi e dall’altra sconfiggere fame e povertà, inseguendo i 17 obiettivi fissati dall’Agenda 2030.

Dallo sguardo mondiale allo sviluppo sostenibile del nostro territorio il passo è breve. Lo rimarca il sindaco di Bergamo Giorgio Gori che annuncia un obiettivo emerso da una recente ricerca condotta per i 60 anni del Gruppo Bonaldi: potenziare il collegamento ferroviario tra Bergamo e Milano. Il primo cittadino lancia però una sfida anche a Confindustria Bergamo: la parità di salari e stipendi tra uomini e donne. In fondo, lo sviluppo dell’umanità passa proprio dal riconoscere un’uguaglianza di partenza.