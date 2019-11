“Chi l’ha visto?” o “Prodigi – La musica è vita”? La tv del 13 novembre

Per la prima serata in tv, mercoledì 13 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la serata speciale “Prodigi – La musica è vita”.

Per il quarto anno consecutivo si rinnova l’appuntamento con questa prima serata dedicata al talento e alla solidarietà, realizzata in collaborazione con Unicef ed Endemol Shine Italy. Conduttori della quarta edizione sono Flavio Insinna, già al timone dello show della seconda edizione, e Serena Autieri, che lo scorso anno faceva parte della giuria. Sul palco, c’è anche Giulia Golia, vincitrice nel 2018, che conquistò con la sua “Mary Poppins”. A giudicare i nove giovanissimi talenti nel canto, nella danze e nella musica: Arisa, Rossella Brescia, Luciano Cannito, Beppe Vessicchio e Nino Frassica. Tra gli ospiti ci sono: Alessandra Mastronardi, Geppi Cucciari, Roberto Mancini e Sona Jobarteh.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la terza delle sei puntate della fiction “Volevo fare la rockstar”, con Valentina Bellè, Angela Finocchiaro, Giuseppe Battiston e Riccardo Maria Manera. Cesare, un professore di educazione fisica, piomba nella vita di Olivia. Intanto, mentre Eros insiste nel piano di conquista di Martina, Emma si introduce di nascosto nella villa di Nice.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la seconda delle sei puntate della fiction “Oltre la soglia”, con Giorgio Marchesi, Gabriella Pession, Alessandro Tedeschi e Paolo Briguglia: Tosca Navarro deve prendersi cura di Silvia, una ragazzina benvoluta da tutti, che negli ultimi tempi è diventata improvvisamente scontrosa e violenta. Di Muro, intanto, è sempre più attratto da Tosca e cerca di scoprire qualcosa in più sul suo passato.

Su Canale Nove alle 21.25 verrà proposta una nuova puntata de “L’assedio”, il programma di interviste condotto da Daria Bignardi.

Tra gli ospiti di stasera ci saranno Carlo Calenda e il fumettista autore di graphic novel e regista Gipi. Come sempre ci sarà spazio anche per la musica, con rappresentanti del mondo del rap: il protagonista questa volta sarà Marracash.

Non è tutto: arriveranno in studio anche lo chef italiano divenuto una celebrità in Gran Bretagna Gino D’Acampo e l’ingegnere meccanico Annalisa Corrado, co-portavoce di Green Italia. Anche questa settimana, poi, parteciperanno alla puntata Michela Murgia e Luca Bottura.

Su La7 alle 21.15 ci sarà “Atlantide – Storie di uomini e di mondi”, condotto da Andrea Purgatori. Andrà in onda “Roma criminale”: nata nella seconda metà degli anni Settanta, la banda della Magliana dominò la criminalità romana fino al termine degli anni Novanta, dai sequestri di persona al gioco d’azzardo, dalle rapine al traffico di droga. Tra i suoi capi, Enrico De Pedis, Maurizio Abbatino, Franco Giuseppucci e Danilo Abbruciati.

Su Tv8 alle 21.30 spazio a “X Factor 13 – La gara”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Blood father”, con Mel Gibson; su Italia 1 alle 21.20 “Sherlock Holmes – Gioco di ombre”; su Rai4 alle 21.10 “Box 314 – La rapina di Valencia”, con Luis Tosar; e su La7D alle 21.30 “Gloria”, con Sharon Stone.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “21-12-2012 La profezia Maya”, con A J. Buckley; su La5 alle 21.10 “This is where I leave you”, con Carly Brooke; su Iris alle 21 “Viaggi di nozze”, con Carlo Verdone e Veronica Pivetti; e su Italia2 alle 21.30 “Un milione di modi per morire nel west”.

Rai5 alle 21.15 proporrà il documentario “Rollin Stone Magazine Stories from the Edge”. Cinque decenni raccontati e attraverso la prospettiva della rivista iconica che comprese fin da subito come il rock andasse ben oltre la musica. Regia Alex Gibney & Blair Foster.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Ciao Darwin 6 – La regressione”, con Paolo Bonolis e Luca Laurenti; e su Real Time alle 21.10 il talk “Seconda vita”.