Nei giorni scorsi si intravedeva per metà settimana un brusco calo delle temperature, in particolare le minime, a Bergamo e in provincia. Scopriamo insieme se sarà davvero così con il bollettino del Centro Meteo Lombardo a cura di Maurizio Sabatino.

ANALISI GENERALE

Il vortice depressionario responsabile del diffuso maltempo sulle regioni centro-meridionali, oramai in fase di colmamento, traslerà verso levante. Nel contempo, la serie di ondulazioni del flusso atlantico, responsabili del continuo afflusso di correnti d’aria polare marittima, andranno a interessare nei prossimi giorni i settori Settentrionali e, successivamente, le regioni Centrali del Paese apportando decisa instabilità.

Mercoledì 13 novembre 2019

Tempo Previsto: Notte e primo mattino cielo poco nuvoloso per nuvolosità medio alta. Sulle aree centro-orientali cielo molto nuvoloso con associate precipitazioni a carattere moderato, in attenuazione da metà giornata. Riduzioni di visibilità lungo le aree di pianura centro meridionali in rapida dissoluzione mattutina. Ampie schiarite nel corso della mattina, ad iniziare dai settori occidentali, coinvolgeranno tutta la regione.

Temperature: Valori minimi in generale diminuzione, valori compresi tra 3 e 8°C. Valori massimi in diminuzione su settori nord-occidentali; stazionari sui restanti settori, valori compresi tra 10 e 14°C.

Giovedì 14 novembre 2019

Tempo Previsto: Durante la notte il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Rapido aumento della copertura nuvolosa, accompagnata da deboli precipitazioni ad iniziare dai settori sud-occidentali, in graduale estensione nel corso della prima parte della giornata. Dal pomeriggio i fenomeni insisteranno su aree nord-occidentali della regione con precipitazioni localmente moderate. Deboli e sporadiche precipitazioni sulle restanti aree. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso lungo la fascia Alpina e Prealpina della regione con quota neve attorno ai 900/1000 metri. In serata assisteremo ad un aumento dell’intensità delle precipitazioni sui settori occidentali e lungo la fascia Alpina/Prealpina. Precipitazioni deboli, localmente moderate sulle restanti aree.

Temperature: Valori minimi in generale diminuzione, valori compresi tra 4 e 8°C. Valori massimi in diminuzione su settori nord-occidentali, stazionari sui restanti settori. Valori compresi tra 6 e 8°C; Mantovano e Cremasco faranno registrate valori compresi tra 9 e 12°C.

Venerdì 15 novembre 2019

Tempo Previsto: Giornata caratterizzata da piogge diffuse e nevicate lungo l’arco Alpino e Prealpino con quota neve, a metà giornata, attorno ai 800/1000 metri, in leggera risalita nelle ore pomeridiane. Temporanea riduzione della fenomenologia durante la seconda parte del pomeriggio. In serata attenuazione dei fenomeni su Cremonese e Mantovano.

Temperature: Valori minimi in aumento sui settori centro-orientali, valori compresi tra 3 e 8°C; stazionari o in lieve diminuzione su settori occidentali. Valori massimi stazionari; in lieve diminuzione su aree meridionali. Valori compresi tra 7 e 11°C.