“Berera e Cattaneo come Pinocchio e Lucignolo, si sono fidati di gente sbagliata”

Scaltri e smaliziati affaristi? Non proprio. Almeno secondo l’avvocato difensore Enrico Pelillo, che in aula ha paragonato Giuseppe Berera e Santo Cattaneo a “Pinocchio e Lucignolo”: due sprovveduti caduti nei tranelli di gente molto più astuta di loro.

Restando nei confini dell’alta Valle Brembana, negli sterminati atti dell’indagine si parla di “gestione spregiudicata per il controllo economico e politico del territorio”, e di “condotte prevaricatrici” nei confronti di chi non si piegava al loro volere. Logico pensare, dunque, che il parallelismo dell’avvocato riguardi quelle operazioni andate oltre le circoscritte cime di Foppolo e Valleve. Una su tutte, i famosi 700 mila euro usciti dalle casse della Brembo Super Ski e smarriti sulla via di Hong Kong. “Una truffa”, ha sempre detto l’ex sindaco Berera, alle prese con i conti ‘profondo rosso’ del comprensorio sciistico. Una situazione alla quale – sempre secondo la difesa – avrebbe cercato di mettere la proverbiale ‘pezza’ insieme all’amico Cattaneo, fidandosi di persone poco raccomandabili.

L’avvocato Pelillo, tra le altre cose, ha chiesto l’assoluzione per il reato di associazione a delinquere e concussione ambientale nei confronti dell’imprenditore Franco Quarti, titolare degli impianti di San Simone. Ha chiesto che per Berera e Cattaneo siano riconosciute le attenuanti generiche, e sottolineato come su diversi capi d’imputazione avessero già confessato durante le indagini preliminari, ritendendo spropositata la richiesta del pubblico ministero di 10 e 8 anni di carcere. Nel caso dell’ex sindaco di Foppolo, per quanto riguarda l’aggressione al gestore del rifugio Scoiattolo Davide Midali, il legale minimizza parlando di una “scazzottata”, per la quale al massimo ravvede le lesioni. Ha infine ricordato come Berera durante gli interrogatori avesse contribuito a svelare altri risvolti dell’inchiesta, partita con l’incendio doloso alle seggiovie dell’8 luglio 2016.

Nella sua replica il pm Gianluigi Dettori ha ricordato come Pinocchio e Lucignolo per evitare di studiare fossero finiti nel paese dei palocchi, descritto come una gran cuccagna prima di risvegliarsi con orecchie d’asino e coda.

La lettura della sentenza è attesa il 10 dicembre.