Il week end appena trascorso per i gruppi di volontariato della protezione civile è stato impegnativo: si sono, infatti, svolte le esercitazioni annuali che servono per il mantenimento attivo del gruppo.

Un fine settimana speciale perché il CCV (Comitato di Coordinamento delle organizzazioni di volontariato) di Bergamo ha indetto un’esercitazione idrogeologica sul fiume Serio.

Numerosi i gruppi che vi hanno partecipato come G.IC. Dalmine-Zingonia, G.C. Seriate, G.C. Gorle, Protezione Civile e AIB Valgandino, GEVS Albino, FIPSAS di Seriate, UOR Bergamo, PVC Alzano Lombardo, G.C. Villa di Serio e G. C. Ghisalba.

Durante la giornata di sabato 9 Novembre, nell’esercitazione del gruppo di Albino, si è verificata una vera e propria emergenza frana: i volontari prontamente sono intervenuti risolvendo al meglio la criticità, per poi riprendere con l’esercitazione annuale.

La protezione civile di Dalmine Zingonia, la quale controlla e fa prevenzione su 11 comuni bergamaschi, ha preso parte a questa esercitazione sul territorio di Azzano San Paolo per due giorni, (sabato 9 e domenica 10 novembre), montando tende con le rispettive brandine proprio come se fosse una vera e propria emergenza, con ben 15 volontari presenti.

Sabato mattina, nel punto di raccolta della scuola elementare di Azzano San Paolo, i volontari hanno accolto le classi a gruppi spiegando cosa sia la Protezione Civile, che ruolo svolge sul territorio, mostrando le tende di prima accoglienza e i mezzi di pronta partenza e antincendio.

Nel tardo pomeriggio, invece, i volontari si sono imbattuti in scenari di possibili emergenze sul territorio di Azzano, risolvendo in breve tempo e nel migliore dei modi (usando i Dispositivi di Protezione Individuale) la simulazione. La loro esercitazione continua anche la sera dove i volontari si sono fermati a dormire nelle tende di prima accoglienza, pernottando tutta la notte.

L’esercitazione si è conclusa domenica 10 Novembre con una prova a rischio idrogeologico, usando un’idrovora con il relativo pescante per risolvere l’allagamento. Numerose le famiglie che si sono apprestate a visitare il campo aperto al pubblico la domenica mattina.

Ricordiamoci che La Protezione Civile è sempre presente sul territorio italiano, non solo per le emergenze, ma anche e soprattutto per la prevenzione dei rischi!