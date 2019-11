Torneo di Heraklion, secondo successo tra i professionisti per Lisa Pigato

Finale di stagione all’insegna del successo per Lisa Pigato.

Nel secondo weekend di novembre la 16enne orobica ha conquistato il torneo di Heraklion (15mila dollari), il secondo da professionista.

Già a segno lo scorso settembre a Tabarka, la portacolori della Milano Tennis Academy ha avuto modo di sfruttare il forfait della compagna di doppio Melania Delai, bloccata da un problema fisico.

Dopo aver debuttato con il successo sull’inglese Ali Collins per 6-1 6-3, l’allieva di Ugo Pigato si è prima sbarazzata negli ottavi della testa di serie numero 1 Daniela Vismane (6-1 6-3) e poi nei quarti della numero 6 del seeding Oana Gavrila (6-1 6-4)

Nonostante una partenza difficile, in semifinale la giovane bergamasca è riuscita a domare anche la ceca Barbora Miklova per 6-7 6-4 7-5, ottenendo così il pass per la vittoria finale.

In attesa di rivederla nuovamente in campo sulla terra dell’Isola di Creta, Lisa Pigato potrà godersi l’ingresso fra le migliori 750 atlete al mondo.