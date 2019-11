Natale si avvicina, a Bergamo arrivano i primi mercatini: la panoramica

Il tempo vola: sembra che l’estate sia appena finita e invece Natale è sempre più vicino. Inizia a diffondersi una magica atmosfera di festa: per strada si scorgono le prime luminarie, negozi e supermercati cominciano a colorarsi di addobbi, i cesti natalizi si moltiplicano, nelle pasticcerie e nelle panetterie man mano si fanno largo panettoni e torroni, la pubblicità di giocattoli e dolci tipici aumentano e i ristoranti iniziano a proporre i menù per il 25 dicembre.

In questo contesto non possono mancare i tradizionali mercatini e villaggi natalizi dove trovare tante idee regalo, prodotti tipici e artigianato per tutti i gusti. In città e provincia ce ne sono tantissimi: iniziano in questi giorni e proseguiranno fino a tutto il periodo delle feste.

Bergamonews vi propone una panoramica delle kermesse sul territorio orobico. Ricordiamo che, come sempre, potete trovate tutti gli appuntamenti consultando la sezione degli eventi, puntualmente aggiornata. Inviateci e inserite le iniziative organizzate in tutta la Bergamasca per diffonderne l’informazione.

BERGAMO

Dal 16 novembre al 26 dicembre in piazzale degli Alpini a Bergamo torna il Villaggio di Natale. Dalle 9.30 alle 19.30 si potranno visitare i mercatini con prodotti artigianali, dolci, specialità enogastronomiche e tante idee regalo. E per i bimbi? Tante le sorprese in programma, dalla visita di Santa Lucia a quella di Babbo Natale, con regali e dolciumi per tutti.

Dal 22 dicembre al 6 gennaio tornano i mercatini di Natale in piazza Dante. Nel cuore della città sarà allestito il “Christmas village”, dedicato a cibo e artigianato: in un’atmosfera natalizia all’insegna della magia e del buon gusto, ci saranno diverse caratteristiche casette di legno dove poter ammirare prodotti artigianali ed eccellenze enogastronomiche.

Si potrà trovare un’ampia scelta per i propri regali, dal dolce al salato, dagli addobbi natalizi all’artigianato. L’orario di apertura è dalle 9.30 alle 19.30.

Nella giornata di domenica 1° dicembre verrà proposto un evento speciale con l’esposizione di un modello di Bergamo realizzato con i Lego.

PROVINCIA

A Castione della Presolana tornano i mercatini di Natale. L’iniziativa, giunta alla 18esima edizione, si svolge nei week-end e festivi aspettando il Natale. Nelle caratteristiche casette in legno i visitatori troveranno prodotti di artigianato locale, gioia per gli occhi e per il palato e tante altre meravigliose creazioni. A rendere l’atmosfera speciale il “Trenino della Presolana”, la “Casa di Babbo Natale” e tante altre sorprese.

L’appuntamento è sabato 16 e domenica 17 novembre; sabato 23 e domenica 24 novembre; sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre; sabato 7 e domenica 8 dicembre; sabato 14 e domenica 15 dicembre; e da sabato 21 a martedì 24 dicembre.

A Gromo torna la casa bergamasca di Babbo Natale. Atmosfera fatata e tante sorprese nel suggestivo borgo medievale di Gromo: una magica casa dove incontrare Babbo Natale e i suoi folletti consegnando personalmente la letterina.

L’appuntamento è al castello Ginami sabato 16 e domenica 17 novembre; sabato 23 e domenica 24 novembre; sabato 30 novembre e domenica 1° dicembre; sabato 7 e domenica 8 dicembre; sabato 14 e domenica 15 dicembre; sabato 21 e domenica 22 dicembre; martedì 24 e giovedì 26 dicembre, sempre dalle 14 alle 18.

Per far visita a Babbo Natale non serve prenotazione.

Biglietto d’ingresso prezzo unico € 8.00

Bambini fino a tre anni compiuti gratis.

I passeggini, per questioni logistiche (presenza di scale, acciottolato… etc…), si lasciano all’ingresso del Castello in apposito “parcheggio”.

Utile lo zainetto o marsupio portabimbi.

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo, le attività si svolgono tutte al coperto.

Alla Cascina Pezzoli di Treviglio torna la magia del Natale. Tutti i week-end dal 23 novembre al 22 dicembre si terrà la nuova edizione di “Natale in fattoria”, l’evento che introduce grandi e bambini alla festa familiare per eccellenza.

Gli elfi accompagneranno i visitatori in un percorso a tappe con laboratori a tema, l’incontro con Babbo Natale, la visita agli animali della fattoria e tante altre sorprese in un ambiente unico e speciale come la fattoria. Le attività proposte hanno una valenza al tempo stesso ludica e didattica: sono un’occasione per divertirsi ma anche per scoprire e conoscere meglio la natura e il mondo agricolo.

Sull’aia della fattoria le famiglie verranno accolte dal Capo Elfo e dal suo aiutante Theodore: la prima tappa di questo “viaggio” sarà alla nuova Area Trucco Elfi dove adulti e bambini verranno truccati dagli elfi e riceveranno il caratteristico cappellino. Successivamente si entrerà nella casa del Capo Elfo e si assisterà alla lettura della “favola magica del Natale” seguita dalla divertente e caratteristica danza elfica. Quindi si arriverà nella stanza dei laboratori per realizzare bellissimi manufatti elfici, mentre nella sartoria dell’Elfa Naima si riceverà un cappellino in omaggio. L’incontro con l’Elfo Jackie porterà a realizzare la “pozione dei talenti”, preparata adoperando prodotti provenienti dalla fattoria: si potrà portare a casa e mettere sotto l’albero per le renne la notte di Natale.

La tappa successiva sarà la biblioteca della residenza di Babbo Natale, realizzata al tepore delle balle di fieno, dove ogni bambino, insieme a mamma e papà, scriverà la letterina che potrà poi consegnare personalmente al babbo più famoso del mondo. In attesa di incontrarlo nella sua casetta, si potrà salire e scendere dalla sua nuova slitta, dalla carrozza e dal carretto, cimentarsi in una prova guida sul magico trattore dell’Elfo contadino o fare un tuffo nella piscina di mais e di fieno. Novità 2019 sarà l’allestimento di un’area con i giochi di una volta.

Non è tutto: divisi in gruppi si potrà fare un giro sulla slitta natalizia trainata dal trattore rosso della fattoria e, soprattutto, incontrare Babbo Natale, non prima di aver salutato il suo segretario Hansen che consegnerà a tutti i bambini il diploma di elfo certificato. Sarà un momento indimenticabile, da immortalare con una fotografia per tutta la famiglia.

Al termine, si potrà proseguire la visita alla fattoria alla scoperta dei suoi animali e scattare una foto al Photo Set Elfico in mezzo alle balle di fieno.

Viste le temperature invernali, sarà sempre a disposizione un’area di appoggio al chiuso e riscaldata per prendersi una pausa dal freddo o per accogliere fratellini o sorelline più piccoli. Sull’aia della fattoria sarà allestito un mercatino natalizio degli hobbisti. Sarà inoltre possibile rifocillarsi nell’area ristoro che proporrà piatti caldi con polenta-stracotto di manzo- patate al forno, polentaragù, patatine fritte, panini con salame o formaggio, bevande calde come thè, cioccolata e vin brulè e bibite. Sarà possibile anche acquistare prodotti della cascina come formaggi, latticini e budini. Per questioni organizzative, il pranzo sarà gestito su prenotazione tramite mail fino a esaurimento posti.

L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, è promossa da Family Days e la Fattoria didattica Cascina Pezzoli. Le date in calendario sono: 23/24 novembre, 30 novembre/1° dicembre, 7/8 – 14/15 e 21/22 dicembre. Complessivamente la parte relativa ai soli laboratori dura circa 60 minuti e il percorso completo circa 2 ore.

Info e prenotazioni obbligatorie sul sito www.nataleinfattoria.it. Potete inoltre seguire gli aggiornamenti sull’evento sulla pagina Facebook o sul profilo Instagram di “Natale in fattoria”.

Domenica 24 novembre a Dossena torna “CioccolanDossena”, sagra dedicata al cioccolato che si potrà assaggiare in tutte le sue più svariate e golose tentazioni. L’evento sarà anche una grande rassegna per promuovere l’attività delle pasticcerie e delle diverse caffetterie della Val Brembana e non solo. Sono in programma laboratori per bambini, fontane di cioccolato e tanti giochi a base di cioccolato. Non mancheranno bancarelle con prodotti tipici dove poter acquistare prodotti all’insegna della genuina bontà. Il Gruppo Giovani Dossena ci ha preso gusto e sforna un’altra iniziativa golosa per animare il proprio paese. Si chiama CioccolanDossena, è organizzata in collaborazione con il Comune, una giornata che ruota tutta attorno al cioccolato.

Domenica 24 novembre a Filago si terrà la nuova edizione di “Magico Natale in piazza”. Il programma prevede mercatini di Natale, la fabbrica degli elfi, passeggiata con Babbo Natale, laboratori per bambini, street music, favola di Natale, giochi di una volta, street food, santa Lucia, accensione dell’albero, posta di Babbo Natale, festa degli elfi e truccabimbi.

Domenica 1° dicembre a Spinone al Lago si terranno i mercatini di Natale. L’iniziativa, promossa dall’associazione sotto le stelle, si terrà dalle 10 alle 18 con hobbisti, prodotti tipici, giochi per bambini, battesimo della sella, servizio bar e griglieria.

Domenica 1° dicembre a Brusaporto avrà luogo il mercatino di Natale. L’appuntamento è dalle 10 alle 18 in piazza Vittorio Veneto.

Domenica 1° dicembre a San Paolo d’Argon, in piazza don Luigi Cortesi, si terrà “Aspettando Natale”. La Pro Loco, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, organizza la tradizionale festa natalizia per lasciarsi avvolgere dall’atmosfera dell’Avvento. Il programma prevede mercatini di Natale e accensione dell’albero, con canti, laboratori per bambini, laboratori per adulti, casetta di Babbo Natale, truccabimbi, zampognari, sculture del cioccolato e tanto altro.

A Scanzorosciate torna anche quest’anno il “Villaggio di Natale”. Si comincerà a respirare la magia delle festività domenica 1, 8 e 15 dicembre con i mercatini.

Una quarantina di espositori proporranno i loro articoli natalizi, ma non solo, nel Paese del Moscato, saranno ben rappresentate anche le eccellenze enogastronomiche locali, con diversi espositori di Vini, Formaggi, Miele e olio a KM0.

Non mancheranno tanto divertimento per grandi e piccini, musica, esibizioni live, passeggiate a cavallo per tutti i bambini e la presenza della pista di pattinaggio su ghiaccio in Piazza della chiesa.

Da venerdì 6 dicembre a lunedì 6 gennaio il Lungolago di Sarnico ospiterà i mercatini di Natale. Espositori da tutta Italia con artigianato, articoli natalizi, prodotti tipici, articoli da regalo, bigiotteria fatta a mano e tessili di qualità nelle tipiche casette di legno ma vista lago.

Il mercatino sarà aperto dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 20, durante la settimana aperture facoltative dalle 10 alle 18.

L’iniziativa è organizzata da Passaparola Fiere.

Sabato 7 e domenica 8 dicembre allo Spazio Fase di Alzano Lombardo torna “Factory Market – Christmas edition”. Saranno presenti artigiani, illustratori, designer e creativi di tutta Italia. Quest’anno la tematica dell’evento è “La sostenibilità”.

L’orario di apertura sabato è dalle 11 alle 22; domenica dalle 10 alle 20. Due giornate dedicate alla creatività e all’handmade accompagnati da musica, proposte food, un’area per le famiglie, workshop e tanto altro.

Expo/Market

120 Espositori da tutta Italia di: fashion design, accessori, ceramiche, bijoux, illustrazioni, prodotti naturali per la cura del corpo, interior design, tutti accomunati dalla passione del Made in Italy e la voglia di far conoscere i propri progetti.

Workshop e conferenze

Il pubblico verrà catapultato in un viaggio creativo tra i curiosi banchetti ricchi di illustrazioni, ceramiche, abbigliamento e accessori, prodotti per il corpo naturali, arredamento, composizioni floreali e tanto altro, ma potrà anche vivere in prima persona l’esperienza della creazione di qualcosa di unico, grazie ad un’ ampia proposta di laboratori creativi in programma per entrambe le giornate, seguiti dagli stessi artigiani.

Ci sarà, in un’area dedicata, un fitto programma di conferenze dedicate alla creatività e alla sostenibilità, tema centrale di questa edizione.

A breve pubblicheremo il programma completo!

Food/Beverage

Per l’occasione riaprirà il Bar Fase con proposte per accompagnare i visitatori dalla colazione fino a cena. Si troverà un’area caffetteria con dolci fatti i casa, una cargo bike con prodotti del territorio a km zero, un corner dedicato al cibo vegano, tante diverse proposte golose per pranzo e cena, il tutto tra birre artigianali, apertivi e succhi spremuti al momento.

Kids corner

Uno spazio pensato per le famiglie, diviso in isole per tutte le fasce d’età, con area gioco, allattamento e relax. Non mancheranno i laboratori per bambini dai 2 ai 10 anni e uno speciale live musicale che trasporterà i partecipanti in un mondo fantastico.

Sabato 7 e domenica 8 dicembre a Colere torna il villaggio di Natale. Due giorni per respirare la magia del Natale in un piccolo angolo di mondo, ai piedi della Presolana.

Mercatini dell’artigianato e prodotti tipici saranno i protagonisti di questa manifestazione insieme al Nido delle Sorprese presente da sabato 7 dicembre: mercatini organizzati dall’Asilo di Colere dove si potranno trovare preparati per biscotti, dolci, risotti, in semplici ma eleganti barattoli da regalare e tante altre idee regalo.

A fare da cornice a tutto questo, nel giorno 7 dicembre, ci saranno tè, vin brulè e frittelle.

Nel pomeriggio appuntamento per tutti i bambini alle 14.30 in Pro Loco per un divertente laboratorio e merenda in compagnia.

Sabato 7 e domenica 8 dicembre a Selvino tornano i “Mercatini dei creativi dell’Altopiano”. L’appuntamento è al borgo Taramelli, nei pressi di piazza Europa. Gli stands saranno aperti al pubblico dalle 10 alle 19: si potranno trovare creazioni dedicate al natale, realizzate con diversi materiali. A corollario musica e stand delle associazioni locali che prepareranno golose frittelle, calde castagne e bollente vin brulè. Non può mancare la sfilata del Corpo Bandistico La Montanara domenica 8 dicembre alle 11. Evento organizzato dagli hobbisti dell’Altopiano in collaborazione con Comitato Turistico e Assessorato al Turismo del Comune di Selvino

Sabato 7 e domenica 8 dicembre al Monte Purito di Selvino sarà aperta la casa di Babbo Natale. Dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 17 tutti i bimbi avranno la possibilità di raggiungere in seggiovia la Casa di Babbo Natale sulla cima del Monte Purito per consegnargli personalmente la loro amata “letterina” e scattare una magnifica foto-ricordo con Babbo Natale e i suoi elfi.

Una volta a casa i piccoli riceveranno un’ulteriore sorpresa: una lettera firmata dal Babbo più magico al mondo.

Sabato 7 e domenica 8 dicembre a Cornalba tornano i mercatini di Natale. L’evento prevede, oltre all’esposizione e vendita di prodotti artigianali, una serie di attività di animazione, musica dal vivo, zampognari, spettacoli per i bimbi.

A Casnigo per spedire la letterina serve un gesto di solidarietà: porta generi alimentari o materiale didattico per i bambini più bisognosi. Apertura straordinaria dicembre: sabato 7 e domenica 8, martedì 10 e 17, giovedì 12 e 19 dicembre.

Dal 7 al 22 dicembre a Zogno tornano i mercatini di Natale. L’apertura al pubblico è prevista dalle 10 alle 18.30 ad eccezione del 12 dicembre in cui la chiusura sarà alle 23.

Domenica 8 dicembre a Ranzanico dalle 10 alle 17 si terranno i mercatini di Natale per le vie del centro.

Domenica 8 dicembre a Bianzano si terrà il consueto mercatino natalizio con oggettistica, prodotti tipici e servizio ristoro.

Domenica 8 dicembre a Casazza si terrà “Aspettando Santa Lucia”. Dalle 14 giochi, consegna letterine, bancarelle e tanto altro. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Commercianti Casazza e Amici in Piazza della Pieve con tante sorprese per bimbi e famiglie.

Domenica 8 dicembre a Gromlongo di Palazzago si terranno i mercatini di Natale. L’appuntamento è dalle 10 lungo la via centrale della frazione. Si troveranno bancarelle e visitare Babbo Natale.

Domenica 8 e domenica 15 dicembre a Brumano l’appuntamento è con il “Villaggio incantato del Natale”. Elfi e folletti, Babbo Natale, Santa Lucia e Befanella accoglieranno bambini, genitori e nonni per trascorrere piacevoli giornate all’insegna del clima natalizio,

Sabato 14 dicembre a Torre de’ Roveri tornano i mercatini di Natale. L’appuntamento è nell’area compresa tra piazza Conte Sforza e via Don Mangili dalle 9 alle 18. Saranno presenti associazioni, hobbisti e commercianti con tante idee regalo.

Domenica 15 dicembre a Berzo San Fermo si terranno i mercatini di Natale. L’appuntamento è alla palestra del centro sportivo comunale dalle 10 alle 18 con animazione e intrattenimento.

Il 12 dicembre Santa Lucia arriverà a Colere. Il pomeriggio, prima di iniziare a distribuire i doni a tutti i bambini, Santa Lucia fa visita a Colere per consegnare a tutti i piccoli un sacchetto di caramelle. L’appuntamento è dalle 17 in piazza Risorgimento per vivere insieme questo magico momento.

Giovedì 26 dicembre ad Azzone, nella frazione di Dezzo, alle porte della Val di Scalve, si terranno i tradizionali mercatini di Natale dove trovare piccoli e grandi regali di Natale.

Verranno allestite casette in legno, con vari espositori di artigianato e creatività.

Sarà presente uno stand gastronomico con strinù, formaggio alla piastra, birra , vin brulé, the caldo, caldarroste e frittelle fatte a mano.

Lunedì 30 dicembre a Fuipiano Valle Imagna si terrà il mercatino di Natale. L’appuntamento è dalle 10 in piazza Europa. Dalle 15 panettone e vin brulé per tutti.