Mondiali Under 17, il sogno italiano si interrompe ai quarti di finale

Si è interrotta ai quarti di finale la corsa dell’Italia ai Mondiali di calcio Under 17. La Nazionale di Carmine Nunziata è stata infatti superata per 2-0 dai padroni di casa del Brasile, favoriti della vigilia per il titolo.

Avvio sprint per i verde oro che, dopo aver imposto sin dalle prime battute il proprio gioco, al sesto minuto trovano la via del goal con un tiro dalla sinistra di Patryck. Lo svantaggio non spaventa però Panada e compagni che, con grinta e determinazione sfiorano il pareggio prima con una punizione di Michael Brentan (poco sopra la traversa) e poi con un colpo di testa di Degnand Wilfried Gnonto.

Nonostante le occasioni create, gli azzurrini non possono nulla sulle ripartenze dei sudamericani che al 40′ raddoppiano con Peglow, bravo a raccogliere a centro area il cross di Pedro Lucas.

Nel secondo tempo è ancora una volta l’Italia ad andare vicina alla rete al 59′ con Nicolo Cudrig, lanciato dalla sinistra da Matteo Ruggeri, e all’85’ con Gnonto, ma il risultato non cambia ed il Brasile conquista il pass per le semifinali.

“È stato un anno meraviglioso: un secondo posto agli Europei e concluso tra le prime otto squadre al Mondo – ha dichiarato nel dopo-partita il C.T. Nunziata -. Dovete essere fieri di quello che avete fatto e io non smetterò mai di ringraziarvi per i sacrifici e la determinazione che ci avete messo. Questo è solo l’inizio, mettete sempre questo entusiasmo e il futuro per voi sarà radioso”