La castagnata: al Centro Salesiano “Don Bosco” di Treviglio si moltiplica l’allegria

Come da tradizione, la fine di ottobre è sinonimo di castagnata per gli allievi della scuola elementare e media dei Salesiani di Treviglio. Un momento atteso e vissuto, da ragazzi e insegnanti, all’insegna della gioia e della condivisione.

Dopo una mattinata di lezioni, arriva il pomeriggio in cui i ragazzi si sfidano in una gran quantità di tornei per aggiudicarsi la “Coppa della Castagnata”. Il cortile fa da sfondo ai giochi, in cui gli insegnanti diventano i sostenitori delle loro classi. È proprio in momenti come questo che si nota l’amore profondo della comunità educativa salesiana per i suoi figli e studenti, perché non si tratta solo di una Scuola, bensì di una Casa che accoglie in armonia e felicità tutti. Infatti è un’esperienza che vede l’aiuto dei volontari degli Alpini di Treviglio, che sfidando il calore delle stufe preparano centinaia di castagne.

Assai preziosa è anche l’animazione degli studenti della scuola superiore, che si offrono per diventare gli arbitri delle sfide che li hanno visti protagonisti quando erano alunni delle elementari o delle medie. Perché, se domandi il senso della loro presenza in quel giorno, ti sentirai rispondere che essere animatori è ben più di portare un fischietto o spiegare qualche regola. “È questione di anima. E quando dai l’anima ai ragazzi, puoi essere certo che non hai perso tempo: per quei volti e quei sorrisi diventi un nome che si lega a un ricordo indelebile”.

Don Bosco aveva moltiplicato le castagne per i suoi ragazzi, al Centro Salesiano di Treviglio per ora ci si accontenta di moltiplicare l’allegria.