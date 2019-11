“Il collegio” o “Whiplash”? La tv del 12 novembre

Per la prima serata in tv, martedì 12 novembre su RaiUno alle 21.25 debutterà il film “Enrico Piaggio, un sogno italiano”, con Alessio Boni, Violante Placido, Francesco Pannofino ed Enrica Pintore.

Pontedera, 1945: la fabbrica di Enrico Piaggio (Alessio Boni) è stata ridotta in macerie dalla guerra. Per rilanciarla Piaggio, sostenuto dalla moglie Paola (Enrica Pintore), decide di realizzare un mezzo di trasporto innovativo, piccolo, agile ed economico: la Vespa. Dopo aver saputo che il regista americano William Wyler sta per girare in Italia il film “Vacanze Romane”, Piaggio lo contatta per convincerlo a utilizzare la Vespa come mezzo di locomozione dei due protagonisti, Gregory Peck e Audrey Hepburn, mentre percorrono le strade di Roma. Wyler accetta, il film diventa un successo mondiale e le vendite della Vespa salgono vertiginosamente. La Vespa è stata brevettata nel 1946, su progetto dell’ingegnere Corradino D’Ascanio.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda la quarta delle sei puntate de “Il collegio”. Gli studenti rimasti nel collegio assistono a una lezione di audiovisivi, e realizzano un reportage in un parco zoologico con una telecamera Vhs. Si parla poi di integrazione razziale e di femminismo.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il film “Whiplash”, con Miles Teller. New York City, terzo millennio. Il diciannovenne Andrew, aspirante batterista, finisce nelle grinfie del cattivissimo insegnante Fletcher. Sopravviverà? Tre Oscar e un Golden Globe 2015. Regia di Damien Chazelle. Con J.K. Simmons, Paul Reiser.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “#cartabianca”, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer e sulla rete di Cairo alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris. Su Rete4 alle 21.25 l’appuntamento è con “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano: questo programma che solitamente andava in onda il mercoledì sera, da questa settimana viene trasmesso oggi.

Su Italia 1 alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata de “Le Iene show”, condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.20 c’è “Caccia al tesoro”, di Carlo Vanzina, con Vincenzo Salemme, Serena Rossi e Carlo Buccirosso; su Tv8 alle 21.30 “Agente 007 – Il mondo non basta”, con Pierce Brosnan e Sophie Marceau; e su Canale Nove alle 21.25 “Hercule – Il guerriero”, con Dwayne Jonson.

Ancora, su Rai4 alle 21.15 “Resident evil: extinction”, con Milla Jovovich; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Johnson il cattivo”, con Cam Gigandet; su La5 alle 21.10 “Freedom writers”, con Hilary Swank; su Iris alle 21 “Lo sceriffo senza pistola”, con Will Rogers jr; e su Italia2 alle 21.30 “Troy.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Hawthorne – Angeli in corsia”, con Jada Pinkett Smith e Michael Vartan. Andranno in onda quattro episodi intitolati “La vita fugge”, “Una seconda occasione”, “Il donatore” e “Paura di impegnarsi”. Nel primo, Christina si occupa delle vittime di un incidente d’auto e deve scoprire cosa ha interferito a livello medico, nella guida della donna che era al volante. Nel secondo, Christina ha difficoltà a convincere il chirurgo del James River a eseguire un’operazione su un detenuto che ha ucciso un prete. Nel terzo, Christina cerca di preparare una madre ad affrontare la perdita della propria figlia. Nel quarto, Tom si sottopone a un intervento per il suo gomito.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Live – Non è la D’Urso”, con Barbara D’Urso; e su Real Time alle 21.10 il reality “Abito da sposa cercasi Palermo”.