Coppa del Mondo, podio a squadre sfiorato per Andrea Cassarà

E’ terminata con una medaglia di legno la prima tappa di Coppa del Mondo per Andrea Cassarà.

A Bonn il direttore sportivo della Bergamasca Scherma ha infatti chiuso in quarta posizione la prova a squadre, sconfitto nella sfida per il podio dalla Russia.

Schierato nel quartetto composto da Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Giorgio Avola, il fiorettista bresciano ha superato all’esordio il Brasile per 45-31, proseguendo il proprio percorso con il successo ai quarti contro il Giappone per 45-24.

La prima battuta d’arresto è giunta poi in semifinale con il Dream Team azzurro che si è dovuto arrendere alla Corea del Sud per 45-37 al termine di un incontro deciso solo nel finale, una sconfitta che si è fatta sentire anche nella finale per il bronzo, persa dal quartetto tricolore per 45-40.

Nonostante il risultato ottenuto sulla pedana tedesca, l’Italia mantiene conserva il terzo posto nel ranking olimpico, rimanendo così in corsa per la qualificazione a Tokyo 2020.