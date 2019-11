Tempo grigio su Bergamo e la provincia. E non sembra mollare. Cosa dice il bollettino del Centro Meteo Lombardo a cura di Maurizio Sabatino.

ANALISI GENERALE

La profonda saccatura presente sull’Europa centrosettentrionale continuerà a far sentire la sua influenza sul nostro Paese, favorendo l’ingresso di correnti fredde di origine Polare-Marittima. Il suo minimo, posizionato sul Mediterraneo centrale, sarà responsabile di diffusa instabilità in area ionica e sulle due isole principali facendo affluire in tali zone forti correnti meridionali. Nel corso della seconda parte della giornata, il minimo traslerà lungo le coste tirreniche centro-meridionali, apportando su tali aree un deciso peggioramento.

Martedì 12 novembre 2019

Tempo Previsto: Nottetempo e primo mattino precipitazioni sui settori centro-settentionali della regione. Locali foschie su aree pianeggianti, in attenuazione durante la prima parte della giornata. Nel corso della mattinata, sui settori occidentali, graduale diradamento della bassa nuvolosità e cessazione della fenomenologia. Nubi basse, associate a deboli e sporadiche precipitazioni, perdureranno sulle aree centro-orientali. In serata, l’ingresso di correnti orientali, favorirà un deciso peggioramento sui settori centro orientali.

Temperature: Minime in aumento, valori compresi tra 6 e 9°C. Massime in lieve aumento, valori compresi tra 11 e 13°C.

Mercoledì 13 novembre 2019

Tempo Previsto: Durante la notte e primo mattino, sui settori centro occidentali, cielo nuvoloso per nuvolosità medio alta. Schiarite da ovest durante la mattinata. Cielo molto nuvoloso con associate deboli precipitazioni e riduzioni di visibilità per foschie, sulle aree centro-orientali. Graduale cessazione dei fenomeni dalla tarda mattinata con schiarite via via più estese, durante la seconda parte della giornata.

Temperature: Minime in generale diminuzione, valori compresi tra -2 e 7°C. Massime in sensibile diminuzione su settori settentrionali ed in lieve aumento sui settori meridionali, valori compresi tra 4 e 12°C.

Giovedì 14 novembre 2019

Tempo Previsto: Durante la notte e le prime ore del mattino, il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso. Rapido aumento della copertura nuvolosa ad iniziare dai settori occidentali. Precipitazioni al mattino sulle aree centro occidentali in estensione ai settori settentrionali. Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso lungo la fascia Alpina e Prealpina della regione. Quota neve intorno agli 800-1000 metri. Dal pomeriggio i fenomeni interesseranno buona parte della regione con precipitazioni localmente moderate.

Temperature: Minime in generale diminuzione, valori compresi tra -4 e 7°C. Massime in sensibile diminuzione su settori centro occidentali. valori compresi tra 3 e 10°C.