Atalanta, nessun dramma: la classifica rispetto alla scorsa stagione dice +4

Nel momento di massima euforia si era addirittura parlato di scudetto per l’Atalanta, scomodando perfino i paragoni col Leicester che solo tre anni fa aveva stupito il mondo vincendo la Premier. Giusto, per carità: se non si sogna quando le cose vanno a gonfie vele, quando lo si dovrebbe fare?

Non c’è nulla, però, che può giustificare il crollo d’entusiasmo che si sta vivendo dopo lo 0-0 di Genova con la Samp.

D’accordo: al Ferraris è stata una partita molto brutta e in campo s’è vista un’Atalanta che è stata lontana parente di quella che negli ultimi tre anni ci ha ben abituati con gol e calcio-spettacolo.

La vittoria manca dal 27 ottobre scorso: dopo Atalanta-Udinese (7-1) i bergamaschi hanno pareggiato a Napoli, perso col Cagliari in casa e pareggiato domenica a Genova con i doriani. In mezzo mettiamoci anche il pesante ko e il pareggio rimediati in Champions col Manchester City.

In tutto fanno cinque partite senza vittoria.

Ma non c’è proprio nessun campanello d’allarme che sta suonando.

Il perché è presto detto. Basta paragonare la classifica attuale a quella di un anno fa per notare che l’Atalanta si trova con un felicissimo +4.

A Genova è stata una domenica da dimenticare anche per Hateboer

Nella scorsa stagione gli uomini di Gasperini – scottati anche dall’eliminazione nei preliminari di Europa League contro il modesto Copenaghen – erano partiti col freno a mano tirato. E alla 12^ giornata ci sono arrivati in crescendo.

All’8^ di campionato i nerazzurri erano addirittura a ridosso della zona retrocessione, con appena due punti conquistati nelle ultime sei. Il ko interno con la Samp (0-1) faceva temere che la favola bergamasca sarebbe anche potuta finire, che la conquista dell’Europa potesse essere un vero e proprio miraggio.

Invece… Dopo la pausa per le nazionali (parliamo del primo weekend di ottobre) Gomez e compagni hanno riordinato le idee e iniziato a fare sul serio, conquistando 12 punti in 4 match contro Chievo, Parma, Bologna e Inter.

11 novembre 2018: Djimsiti esulta dopo aver segnato il 3-1 all'Inter

Il 4-1 a Bergamo contro i milanesi (era l’11 novembre 2018) ha segnato senza dubbio uno dei punti più alti della grande rincorsa che ha poi portato i nerazzurri in Champions League.

Ma, come detto, se paragoniamo la classifica attuale a quella di un anno fa possiamo vedere come l’Atalanta sia messa molto, molto meglio oggi (22 punti contro 18), con anche quattro partite di Champions disputate.

I drammi, quindi, restino al loro posto.

Con la sosta Gasperini potrà far rifiatare qualcuno e, soprattutto, recuperare due pezzi da novanta come Gosens e Zapata (quest’ultimo, forse, l’unico insostituibile della rosa).

Sabato 23 a Bergamo arriverà la Juve di CR7: quel giorno le giostre potranno ripartire per davvero.