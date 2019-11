Atalanta-Juventus, biglietti in vendita dalle 12 di mercoledì: curve a 45 euro

I biglietti per assistere ad Atalanta-Juventus, incontro valido quale 13^ giornata di andata della Serie A in programma al Gewiss Stadium sabato 23 novembre (fischio d’inizio alle 15), saranno disponibili dalle 12 di mercoledì 13 alle 15 di sabato 23 novembre.

Salvo esaurimento, i tagliandi saranno acquistabili:

– online sul sito Vivaticket esclusivamente con caricamento in digitale su Dea Card;

– in tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket presenti sul territorio nazionale (per conoscere quali sono clicca QUA), in modalità tradizionale o con caricamento in digitale su Dea Card;

– alla biglietteria del Gewiss Stadium di viale Giulio Cesare (di fronte Tribuna UBI Banca) esclusivamente il giorno della partita, dalle 12 alle 15.

SETTORI E PREZZI

Tribuna d’Onore Nerazzurra: 350 euro.

Tribuna Centrale: 280 euro.

Tribuna Centrale UBI Banca: 110 euro.

Tribuna Laterale UBI Banca coperta: 100 euro.

Tribuna Laterale UBI Banca scoperta: 75 euro.

Parterre UBI Banca: 75 euro.

Curva Nord Pisani: 45 euro.

Curva Sud Morosini: 45 euro (40 euro ridotto).

Settore ospiti: 45 euro.

SETTORE OSPITI

In attesa di disposizioni da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza, la vendita dei tagliandi per il Settore ospiti è riservata ai soli possessori di fidelity card Juventus F.C.