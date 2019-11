Ubriaco e drogato, aggredisce i carabinieri e tenta la fuga: arrestato 35enne

Nel pomeriggio di domenica in via Garibaldi a Covo, il personale del Comando Stazione Carabinieri di Romano di Lombardia è intervenuto in ausilio degli agenti di Polizia Locale mentre cercavano di bloccare un uomo che, in stato di alterazione psicofisica da pregressa assunzione di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti, rincorreva un connazionale con il chiaro intento di percuoterlo.

Pur dichiarando di esserne in possesso, l’uomo riferiva di aver lasciato i propri documenti di identità nella sua casa di via Trieste dove veniva accompagnato dalla pattuglia dell’Arma. Una volta giunto, però, si divincolava e spintonava gli operanti, nel vano tentativo di darsi alla fuga.

La pronta reazione dei militari consentiva di bloccarlo dopo una breve colluttazione in cui uno degli operanti rimaneva leggermente contuso.

Dall’immediato successivo controllo, l’uomo veniva identificato in Y.A. di anni 35, originario del Marocco e residente a Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, ma di fatto domiciliato in paese, senza impiego lavorativo, pregiudicato e in possesso di documenti attestanti la regolarità sul territorio nazionale.

Per la sua condotta veniva quindi tratto in arresto per i reati di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni e quindi accompagnato negli Uffici dell’Arma di Romano di Lombardia per la redazione degli atti. Lunedì il processo per direttissima.