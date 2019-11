Trofeo Nico Saprio, podi per Francesca Fangio e Sara Ongaro

Si è chiuso con una medaglia di bronzo il fine settimana genovese di Francesca Fangio.

La 24enne livornese, da alcuni anni di stanza a Treviglio, si è messa nuovamente in luce al Trofeo Nico Saprio chiudendo in terza posizione i 100 metri rana.

Reduce dal record italiano sulla doppia distanza, la portacolori dell’In Sport Rane Rosse ha terminato la gara vinta da Martina Carraro (Fiamme Azzurre) in 1’06”01, migliorando di oltre sei decimi il crono realizzato in mattinata.

Medesimo risultato per la compagna di squadra Sara Ongaro che ha concluso i 200 metri stile libero in 1’58”29 a soli centesimi dalla piazza d’onore, mentre Davide Nardini si è fermato al sesto posto nei 100.