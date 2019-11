Suisio, ladri con spranga in azienda: via la cassaforte, ritrovata a Capriate

Cercavano denaro i ladri che nella serata di domenica 10 novembre hanno messo a segno un colpo all’azienda Tgm di meccanica in via Enrico Fermi a Suisio.

Erano circa le 19 quando i malviventi, almeno un paio, sono entrati in azione con un piano ben organizzato. Per prima cosa hanno alzato le griglie dei tombini della strada che arriva alla ditta, in modo da rendere più complicato il possibile intervento delle forze dell’ordine.

Poi si sono diretti sul retro e con una spranga in ferro hanno divelto la grata di una finestra per entrare nel fabbricato. Una volta all’interno hanno cercato, senza riuscirci, di mettere fuori uso il sistema di allarme, che però ha fatto scattare il segnale al servizio di Sorveglianza Italiana. Hanno poi oscurato le telecamere interne, in modo da non essere ripresi durante il raid.

Prima che arrivassero le guardie i ladri sono saliti al primo piano e hanno rubato una cassaforte, che in tarda serata è stata ritrovata aperta in un terreno di Capriate. Hanno quindi messo a soqquadro armadi e cassetti, alla ricerca di oggetti di valore.

Quando sono arrivate sul posto due pattuglie di Sorveglianza Italiana, i banditi sono scappati ma prima uno di loro avrebbe, con fare minaccioso, mostrato la spranga a una guardia.

Sul caso stanno indagando i carabinieri del comando di Treviglio. Da quantificare il bottino del colpo, che comunque dovrebbe essere piuttosto esiguo.