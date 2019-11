I carabinieri incontrano i cittadini a Clusone e Rovetta: si parla di furti, truffe e rapine

In Alta Valle Seriana proseguono gli incontri tra i carabinieri della compagnia di Clusone e i cittadini per discutere di pubblica sicurezza.

Lunedì 11 novembre, sarà il Comune di Clusone ad ospitare il comando della stazione dei carabinieri di Clusone per un incontro di ascolto organizzato per informare il cittadino in merito alle strategie per prevenire i reati di maggior allarme sociale.

Nel corso dell’incontro pubblico verranno affrontate diverse tematiche: utilizzo del numero di emergenza 112, consigli pratici per la prevenzione dei reati predatori (furti, truffe, rapine), illustrazione delle varie attività istituzionali dei carabinieri, miglioramento del senso di fiducia nei confronti dell’istituzione e problematiche con punti investigativi.

L’incontro è aperto a tutti i cittadini e si terrà alle 10 nella sala consiliare del comune di Clusone, in piazza Sant’Andrea.

Dopo aver incontrato gli abitanti clusonesi, i carabinieri si sposteranno a Rovetta, nella sede del Municipio in piazza Ferrari alle 11, per incontrare i cittadini di Rovetta con il medesimo scopo.