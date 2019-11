C’era anche un battaglione composto da 5 docenti e 45 studenti della Vittorio Cerea Academy alla quarta edizione di Forme. Tra gli obiettivi dell’Istituto Galli – la Vittorio Cerea Accademy, appunto – sono di fondamentale importanza i momenti formativi “on the job”, così da formare dei professionisti con una solida cultura di base ma anche e soprattutto con un bagaglio di competenze operative che saranno richieste nel futuro ambito di lavoro. Tutta l’attività didattica dell’Istituto si basa infatti sulla simulazione del lavoro in hotel 5 stelle o in ristoranti stellati.

“È con immenso piacere che, anche quest’anno, la scuola da me diretta ha messo a disposizione le competenze sia dei docenti, sia degli allievi in formazione per supportare la perfetta riuscita dell’evento Forme” ha affermato il professor Brizio Campanelli per ribadire l’importanza della presenza, sia in piazza Vecchia, sia presso la Fiera di Bergamo, del gruppo di studenti e docenti dell’istituto Galli.

Tramite queste esperienze lo studente viene educato al rispetto non solo di regole puramente scolastiche, ma anche al comportamento garbato e misurato, alla cortesia, all’accuratezza e all’ordine della persona.

L’istituto Guido Galli conferma sempre più di essere un’eccellenza nella formazione Turistico Alberghiera del nostro territorio e, con le 54 nazionalità di studenti presenti nelle classi, è anche un esempio di integrazione positiva, di convivenza e di fraternità sviluppata sui banchi di scuola.

L’organizzazione di Forme ringrazia tutto lo staff e gli studenti dell’istituto Galli per il supporto ricevuto e per la carica di positivo entusiasmo che i ragazzi e i docenti hanno messo in campo.

Gli studenti di Istituto Galli hanno anche dimostrato con i fatti di aver apprezzato e fatto tesoro della giornata di formazione che gli organizzatori di Forme e gli esperti Onaf hanno tenuto presso l’istituto Galli, prima dell’avvio della manifestazione.

In sintesi, un connubio ben riuscito, teoria e pratica hanno camminato di pari passo, con i giovani entusiasti che volevano correre e i “meno giovani” che indicavano la via da seguire.