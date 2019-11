Campionati Italiani di maratona, bronzo assoluto e titolo master per Eliana Patelli

Weekend carico di soddisfazioni per Eliana Patelli.

Nella mattinata di domenica 10 novembre la runner bergamasca ha chiuso al terzo posto i Campionati Italiani di maratona, un risultato che le ha consentito di conquistare il titolo nella categoria SF40.

In grado di completare il percorso ravennate in 2h45’13”, la portacolori della Recastello Radici Group ha tagliato il traguardo alle spalle della bolzanina Sarah Giomi (Dribbling), autrice di una prestazione record.

In campo maschile buona prova per Antonino Lollo che, dopo aver occupato per diversi chilometri il gradino più basso del podio, ha chiuso la competizione tricolore in quinta posizione.

Alla seconda uscita in carriera sulla distanza più lunga, l’alfiere dell’Atletica Bergamo 1959 si è spento nel finale terminando le proprie fatiche in 2h25’27”.

Fra i master successo per Giorgio Campani Binaghi (CUS Bergamo) fra gli SM50, mentre Vittorio Bortolin (Atletica Presezzo) si è dovuto accontentare del bronzo fra gli SM75.

Foto Ricci/organizzatori