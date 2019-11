Cade in bici e finisce contro un cancello: 25enne ricoverata al Papa Giovanni

È stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo la ragazza di 25 anni coinvolta in un incidente in bici a Merate. È successo intorno a mezzogiorno di lunedì.

La giovane, richiedente asilo di origine africana, ospite di una struttura parrocchiale, mentre stava percorrendo un tratto in discesa in via San Remigio, ha perso il controllo della due ruote ed è finita contro un cancello di ferro. Nell’impatto ha rimediato una profonda ferita alla testa.

Un ragazzo che era con lei ha lanciato l’allarme. Sul posto sono accorse un’ambulanza e un’automedica, oltre a un mezzo dell’elisoccorso. Dopo le prime cure la ragazza è stata trasferita all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Non sarebbe in pericolo di vita.