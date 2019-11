Benedetta sosta: 0-0 con polemiche con la Samp

Polveri bagnate per l’Atalanta che esce dalla trasferta di Genova con un punteggio ad occhiali che rispecchia un incontro molto tattico, senza particolari sussulti.

All’ultima gara di questo mini ciclo, dopo la sconfitta con il Cagliari e dopo aver tenuto testa al Manchester City, la Dea ha probabilmente accusato mancanza di gamba e lucidità.

Dall’altra parte gli uomini di Gasperini si son trovati di fronte una Sampdoria con le linee molto strette, un classico 4-4-2 architettato da mister Ranieri, un ricorrere sistematicamente al fallo per fermare sul nascere le iniziative neroazzurre.

In questa ragnatela la formazione orobica finisce per perdersi e riesce a malapena a rendersi pericolosa.

Le occasioni latitano ad arrivare: Pasalic complice una deviazione che sorprende Audero va vicino al gol carambolesco mentre Toloi mette in campo la girata dal cuore dell’area, ma la palla è appena alta sopra la traversa.

Per i blucerchiati, che si occupano sostanzialmente di non subire gol, sono evidenti i problemi in zona offensiva con l’unica palla gol che arriva ad inizio ripresa con Jankto, ma Gollini risponde presente.

La stanchezza della coppa si fa sentire per l’undici bergamasco, ma anche Muriel e Malinovskyi non brillano di certo.

Al 71′ episodio decisivo: Barrow lanciato a rete viene strattonato da Ferrari, per Irrati è solo cartellino

La gestione del direttore di gara diventa sempre più incomprensibile quando lo stesso Ferrari compie un paio di interventi duri e non viene allontanato dal campo, mentre Malinovskyi che entra in scivolata su Vieira viene espulso (giustamente).

Nel dopo partita né Gasperini né nessun giocatore parla, l’unica voce sarà quella del direttore Marino che chiede più attenzione.

La gara scema verso lo 0-0 finale.

Per la Dea è comunque un buon punto, considerando le tante assenze, la mancanza di valide e pronte alternative, le tante energie spese in questa trance di partite.

La sosta arriva a pennello, come manna dal cielo, perché al rientro l’Atalanta dovrà ricominciare a correre davvero.

Gli orobici sono ancora saldamente attaccati al treno europeo, serve però ricaricare le batterie e ripartire più carichi che mai.

LE PAGELLE

Gollini 6,5: Ormai è una certezza, e anche al Ferraris mette il suo zampino con l’intervento su Jankto. In una giornata opaca dal punto di vista offensivo la nota lieta è il secondo clean sheet stagionale.

Toloi 6,5: Non rischia praticamente nulla, grande calma e propositività. Nel primo tempo tenta la girata e per poco va vicino al gol in acrobazia.

Palomino 7: Nonostante l’attacco blucerchiato non faccia faville, Quagliarella è sempre un avversario ostico e esperto. Non va mai in confusione.

Djimsiti 7: dopo la ottima prestazione contro il City, continua il suo buon periodo che offre garanzia e sicurezza nell’uno contro uno e nel gioco aereo.

Hateboer 5,5: Lo si vede poco davanti, l’apporto in termini di spinta è davvero minimo. (Dal 59′ Arana 6: qualche buono spunto sulla corsia sinistra, ma sbatte spesso sul terzino blucerchiato )

De Roon 6: Prova sempre a mettere in ordine con buona sostanza e quantità nel palleggio e nello smistamento dei palloni.

Pasalic 6,5: Uno dei più attivi in campo con incursioni e strappi che portano qualche leggero pericolo alla porta difesa da Audero.

Castagne 6: Prima a sinistra poi a destra, strappa la sufficienza per il suo essere uno stantuffo inesauribile e molto intelligente tatticamente.

Malinovskyi 5: Occasione sprecata per l’ucraino con l’unica attenuante della non ottimale forma fisica. Ci prova su punizione, ma Audero respinge. Spesso pasticcia, esagera e finisce per perdere molti palloni, come quello che lo porta a stendere Vieira. Espulsione e niente Juventus.

Gomez 6: Ha il merito di provare ad accendere la squadra svariando su tutto il fronte offensivo, ma non riesce mai nell’intento.

Muriel 5,5: A difesa avversaria schierata fatica tantissimo, qualche sprazzo in ripartenza quando gli viene concesso qualche buco, ma nel complesso non incide. (Dal 62′ Barrow 6: qualche buon movimento, conquisterebbe una potenziale espulsione avversaria ma Irrati, sbagliando, non è dello stesso avviso. Nel finale rimane molto isolato.)

Gasperini 6