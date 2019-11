Atalanta, Masiello si racconta a Seilatv

È Andrea Masiello l’ospite d’onore di Seilatv all’interno del programma Seiladea del giorno dopo in onda alle 19.45 di lunedì 11 novembre e condotto per l’occasione da Patrizio Romano. In studio i giornalisti Mauro Paloschi di Bergamones, Fabrizio Carcano e Luca Cavadini, il tifoso Stefano Colnaghi di Atalantini.com, il procuratore Federico Manzo e Claudio Bianchi Cassina.

Per porre domande al “Masiellone” si può utilizzare il numero sms e whatsapp del programma: 346 3294578.

Seilatv si può vedere sul canale 216 digitale terrestre e in streaming su www.seilatv.tv, www.atalantini.com e sulla pagina facebook di Seiladea – Seilatv.