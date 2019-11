Agricoltura, il leghista Malanchini: “Governo blocchi taglio UE di 30 milioni”

“L’Europa ancora una volta massacra la nostra agricoltura. Per la Lombardia, prima regione agricola d’Italia e tra le prime a livello europeo, si prospetta un taglio delle risorse pari a circa 32 milioni di euro, tra pagamenti diretti e sviluppo rurale. Stando ai dati diffusi dalla Coldiretti regionale in riferimento alla riduzione del budget per la Politica agricola comune dal 2020 al 2021, prevista dalla proposta di regolamento transitorio adottato dalla Commissione europea, il settore agricolo potrebbe subire ripercussioni pesantissime: l’ennesima sorpresa amara che arriva dai burocrati di Bruxelles, a danno di un settore, come quello agricolo, che è centrale per il nostro Made in Italy”.

La denuncia arriva da Giovanni Malanchini, Consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia. “È assurdo – sottolinea – che ancora una volta si vada a colpire la nostra agricoltura, che è la più controllata e sostenibile d’Europa. Il Governo batta un colpo: é impensabile che di fronte ad un’ipotesi come questa, che rischia di mettere in ginocchio questo comparto, non faccia sentire la propria voce. Regione Lombardia è pronta a dare battaglia per difendere i suoi agricoltori”.