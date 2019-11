Addio a Elda Lanza, la prima presentatrice della tv italiana. La giornalista e scrittrice è morta all’età di 95 anni nella sua casa a Castelnuovo Scrivia in provincia di Alessandria, in Piemonte, dove ormai risiedeva da anni, dopo aver vissuto a lungo a Milano.

Si è spenta dopo una breve malattia, con accanto il figlio Max e il marito Vitaliano Damioli.

Nata a Milano il 5 ottobre 1924, dopo gli studi all’Università Cattolica di Milano e alla Sorbona di Parigi (dove fu allieva, tra gli altri, di Jean Paul Sartre), nel 1952 venne contattata dai dirigenti dalla neonata televisione pubblica italiana di cui, dopo svariati provini, diventò la prima presentatrice. Lavorò nei primi programmi sperimentali, come “Vetrine”, rubrica di moda che si valeva delle inchieste di vari registi, tra i quali Romolo Siena, Sergio Spina, Gianni Serra, Sergio Miniussi. Dopo un periodo di assenza dagli schermi, perché impegnata come testimonial per la pubblicità, tornò a condurre la trasmissione di consigli librari per ragazzi “Avventure in libreria”.

Esperta di galateo (suo il best seller “Signori si diventa” per Mondadori), nonché docente di storia del costume, tenne corsi in materia.

Femminista e socialista, si era presentata alle elezioni per il sindaco di Milano lavorato con Carlo Tognoli.

Più recentemente, dopo anni di assenza dalla tv, nel 2011 è stata ospite di Michele Mirabella ad “Apprescindere” su RaiTre, mentre Giancarlo Magalli le ha dedicato un ampio spazio rievocativo ai Fatti vostri su RaiDue. Nel 2012 è riapparsa sul piccolo schermo, su La7, con Benedetta Parodi, per alcune brevi lezioni di stile ai Menù di Benedetta.

Nell’ottobre 2012 ha debuttato come autrice di gialli con il romanzo “Niente lacrime per la signorina Olga” e, nel giro di poche settimane l’editore Salani ha dovuto ristamparlo perché era andato esaurito, conquistandosi anche l’apprezzamento di Umberto Eco che agli esordi aveva lavorato con Elda alla Rai. Successivamente ha lavorato ad altri romanzi gialli che vedono protagonista l’avvocato napoletano Max Gilardi: “Il matto affogato” (2013), “Il venditore di cappelli” (2014), “La cliente sconosciuta” (2015), “La bambina che non sapeva piangere” (2016), “Uno stupido errore” (2016), “La bestia nera” (2017), “Il funerale di donna Evelina” (2018) e “Rosso sangue” (2019).

Infine, nel 2017-2018 è tornata in Rai: è stata tra i tutor di “Detto fatto” con Caterina Balivo su RaiDue, come esperta di galateo e storia del costume.