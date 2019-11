A “Report” inchiesta su affari e illegalità attorno al tifo del calcio: la tv dell’11 novembre

Per la prima serata in tv, lunedì 11 novembre su RaiTre alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata di “Report”, il programma di inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci.

Si comincerà con l’inchiesta di Giovanna Boursier, realizzata con la collaborazione di Eva Georganopoulou e Greta Orsi sui rider, i fattorini che ci portano il cibo, e non solo, a casa. Un comunicato Rai spiega: “In Italia ormai circa 30 mila e continuano ad aumentare, non sono solo giovani studenti che integrano il bilancio familiare negli anni dell’università, ma anche cinquanta-sessantenni che hanno perso impieghi precedenti. Ci stiamo abituando a vederli nelle nostre città: pedalano velocissimi, anche di notte, spesso in contromano. Corrono perché sono pagati a consegna, ossia a cottimo: più portano ordini, più guadagnano. Più danno disponibilità più acquisiscono dall’azienda un punteggio, che consente loro di prenotare più facilmente ore e turni di lavoro. È la nuova frontiera del lavoro nella gig economy, l’era delle piattaforme digitali, in cui mentre la crisi economica rende irreversibile la precarietà, tutto deve essere invisibile, compreso lo sfruttamento dei lavoratori. Invisibili cercano di restare anche i manager delle società di delivery: da Just Eat a Deliveroo, a Glovo. Molte fanno capo a multinazionali i cui bilanci in perdita spesso nascondono ricavi enormi. Impossibile parlare con loro, nemmeno tramite l’app”.

Si proseguirà con una nuova inchiesta su affari e illegalità che ruotano attorno al tifo del calcio, realizzata da Federico Ruffo con la collaborazione di Lorenzo Vendemiale. Una nota Rai anticipa: “A Roma il re della Curva Nord Fabrizio “Diabolik” Piscitelli cade in un agguato da Romanzo Criminale: un filo porta al narcotraffico e a Massimo Carminati. A Milano, invece, la tifoseria dell’Inter è spaccata da una faida interna. A scatenarla ci sarebbero anche questioni connesse al bagarinaggio, alle quali non sarebbero stati estranei, nel corso degli anni, alcuni settori della società. Report tornerà anche sulla vicenda che riguarda i gruppi ultrà della Juventus, i cui storici capi sono stati tutti arrestati lo scorso 16 settembre, indagati a vario titolo per associazione a delinquere, estorsione aggravata, riciclaggio e violenza privata: secondo la Procura di Torino sarebbero artefici di una strategia estorsiva nei confronti della società, che avrebbe avuto la prontezza e il coraggio di denunciare. Eppure le date su alcuni documenti potrebbero raccontare una storia diversa”.

Infine Cecilia Andrea Bacci “fotograferà” le società che gestiscono alcune app. Un comunicato Rai specifica: “Guardarsi allo specchio è diventato complicato: potremmo non riconoscerci. Il nostro specchio, infatti, si è trasformato nello schermo di un telefonino e la “perfezione” è a portata di tocco. Cosa succede se costruiamo un’immagine social migliore della nostra immagine reale? Tutto passa attraverso un selfie: un semplice scatto per noi, oro che cola per le società che gestiscono le app di fotoritocco. Perché queste app chiedono di raccogliere i dati del nostro GPS, avere accesso alle nostre rubriche, gestire le nostre chiamate e poter modificare la priorità assegnata alle altre applicazioni installate sul telefono? Regaliamo quotidianamente l’accesso a questi dati e al nostro volto. Come vengono conservate queste informazioni? E perché?”.

RaiUno alle 21.25 riproporrà la fiction “Il commissario Montalbano”, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci e Peppino Mazzotta. Andrà in onda l’episodio intitolato “Il sorriso di Angelica”: nel corso della notte vengono svaligiati la casa al mare e il lussuoso appartamento di una coppia. I ladri sapevano che i coniugi si trovavano in villeggiatura, li hanno addormentati con un gas, hanno svaligiato il villino e infine sono andati a saccheggiare la loro abitazione a Vigata senza lasciare tracce. Il commissario Montalbano individua comunque una pista e indaga con Mimì Augello. Questa puntata è andata in onda per la prima volta il 15 aprile 2013.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà la nona e ultima puntata del varietà “Stasera tutto è possibile”, condotto da Stefano De Martino. Tra gli ospiti Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Maurizio Casagrande, Antonio Giuliani, Fatima Trotta, Le Donatella, Benedetta Valanzano e Jenny De Nucci.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la nona puntata di “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso.

Tra gli ospiti di stasera ci sarà Gabriel Garko. che recentemente ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sulla sua attuale situazione sentimentale, ma senza rivelare i dettagli sulla persona che gli sta facendo battere il cuore.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 dove alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Quarta repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

La7 alle 21.15 proporrà il telefilm “Grey’s anatomy”, con Ellen Pompeo, Caterina Scorsone , Camilla Luddington, Jesse Williams e Kevin Mckidd. Andranno in onda due episodi intitolati “Fidanzata in coma” e “Io rigo dritto”. Nel primo, il triangolo amoroso tra Link, Meredith e DeLuca diventa sempre più complicato. Richard aiuta Catherine nella fase post operatoria. Nel secondo, Owen teme di perdere Leo quando i genitori di Betty si fanno vivi, e Amelia cerca di risolvere la situazione.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “La maledizione della prima luna”, con Johnny Depp; su Tv8 alle 21.30 “Caccia spietata”, con Liam Neeson; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Hanna”, con Saorsie Ronan; su La5 alle 21.10 “Rosamunde Pilcher: finalmente la felicità”, con Caroline Frier; su Iris alle 21 “Qualcosa di personale”, con Robert Redford.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposta la visione del documentario “Le cose cambiano?”. Un viaggio attraverso l’Italia del secolo scorso, per mostrarla a confronto con quella di oggi. Un viaggio visivo, attraverso le parole dei grandi scrittori del Novecento, con l’intenzione di trasformare i loro sguardi in “videolibri”, illustrati dalle immagini che si trovano nel web.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “La testa tra le stelle” e “Lo zoo”. Nel primo, Joséphine ha il compito di aiutare Jerome Brunet, un liceale che, dopo la scomparsa della madre, si comporta in maniera dissennata. Nel secondo, Joséphine questa volta è chiamata a intervenire a un bioparco, dove la sua presenza si rivelerà presto molto preziosa: deve infatti aiutare Clara e i suoi due figli. Ma dovrà soccorrere anche Spartacus, un leone triste fuggito dal recinto dove era rinchiuso.

Da segnalare, infine, su Canale Nove alle 21.25 il documentario “Clandestino”, con David Beriain; su Rai4 alle 21.10 il telefilm “Siren”, con Alex Roe; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica de “Le Iene show”; su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”; e su Italia2 alle 21.30 il cartoon “Dragon ball super”.