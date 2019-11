Vent’anni fa il primo trapianto di fegato: Giuseppe Remuzzi primario emerito

Il direttore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS Giuseppe Remuzzi sarà Primario emerito dell’Ospedale di Bergamo: il titolo verrà conferito venerdì 15 novembre all’auditorium “Lucio Parenzan” dell’ospedale Papa Giovanni XXIII in occasione del 20esimo anniversario del primo paziente adulto trapiantato di fegato e il 15esimo dalla fondazione dell’Associazione Amici del Trapianto di Fegato.

Una serata di festa (a ingresso libero e gratuito) che inizierà alle 17.30 e all’interno della quale avverrà il conferimento del titolo a Remuzzi: già direttore del Dipartimento di Immunologia e Clinica dei Trapianti di Organo dal 1996 al 2013 e per quasi 20 anni direttore del reparto di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Bergamo, si deve anche alla sua intuizione e alla lungimiranza degli amministratori dell’epoca che nel 1997 è stato avviato il programma di trapianto di fegato all’Ospedale di Bergamo, prima sui bambini e poi sugli adulti.

Tra gli ospiti anche Massimo Cardillo, direttore del Centro Nazionale Trapianti, che fornirà una panoramica sull’attuale situazione della donazione e dei trapianti in Italia, che vede la realtà bergamasca da anni in prima linea: dei risultati di Bergamo, tra interventi pionieristici e primati, ne parlerà nel dettaglio Fabio Pezzoli, direttore sanitario del Papa Giovanni XXIII

Ampio spazio sarà riservato anche alle testimonianze dei trapiantati, tra cui chi festeggerà i 5, 10 o addirittura 15 anni dall’intervento.

A conclusione della serata anche un momento toccante di ricordo e di ringraziamento per Paolo Ravelli, direttore dell’Unità di Gastroenterologia 2 – Endoscopia digestiva del Papa Giovanni XXIII, recentemente e prematuramente scomparso.

“Sarà una serata in cui celebreremo 20 anni di storia del nostro ospedale, con interventi dei nostri testimonial più forti, i pazienti trapiantati, e dei nostri professionisti – ha spiegato Maria Beatrice Stasi, direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII -. Ad entrambi è dedicata la serata, perché hanno creduto in loro stessi, nelle medicina, in questa azienda. Da qui il titolo dell’evento, che gioca con la parola inglese ‘liver’ (fegato) e ‘believers’ (credenti)”.

“Sarà un momento di festa ma anche di grande emozione per i pazienti e i loro familiari che in questi vent’anni hanno vissuto l’esperienza di ‘rinascere’ a nuova vita – aggiunge Marco Bozzoli, presidente dell’Associazione Amici del Trapianto di Fegato -. La solidarietà e la riconoscenza hanno spinto tanti trapiantati ad impegnarsi per dare aiuto e conforto ai pazienti in attesa di trapianto. In 15 anni di attività i nostri volontari non sono mai venuti meno a questo impegno adoperandosi inoltre a promuovere la donazione degli organi”.