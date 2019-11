Santa Lucia, una magia senza tempo: nella chiesetta in centro le prime letterine

Puntuali, come ad ogni inizio di novembre, nella chiesetta di via XX settembre sono spuntate le prime letterine dei bambini indirizzate a Santa Lucia: è il segnale della trepidante attesa con la quale i più piccoli, ma non solo, vivono una ricorrenza capace sempre di scaldare il cuore.

La fila paziente all’esterno, la timidezza con la quale si avvicinano alla teca della santa, la dolcezza con la quale posano la propria lettera scritta a mano con calligrafia stentata: un rituale ben preciso, che riporta un po’ tutti indietro nel tempo.

A poco più di un mese dal 13 dicembre, i bambini bergamaschi si sono già attivati per far arrivare alla Santa alla quale è dedicata la piccola chiesa del centro le proprie richieste: qualcuno, in cambio, lascia vecchi giocattoli o gli immancabili ciucci.

Nella notte tra il 12 e il 13 dicembre i bimbi scopriranno se i loro desideri saranno esauditi: nel frattempo, però, si godono il momento della posa della letterina, la cui scrittura è sempre stata parte della magia.