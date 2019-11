Rischia di soffocare col cibo: bimba di due anni salvata a Leolandia

Attimi di paura nel pomeriggio di domenica 10 novembre all’interno del parco divertimenti Leolandia a Capriate San Gervasio: una bambina di 2 anni ha rischiato di soffocare con un boccone di cibo.

È successo attorno alle 13.30: con la famiglia stava pranzando al ristorante “La bettola di capitan Polpetta” quando improvvisamente il cibo le è andato di traverso, ostruendole le vie aeree per qualche minuto.

Immediata la richiesta di aiuto e il primo ad arrivare sul posto è stato proprio il medico del parco divertimenti, prontissimo a praticare una manovra di disostruzione che ha sbloccato il boccone.

In seguito sul posto sono arrivate due ambulanze che hanno preso in consegna la piccola e portata in via precauzionale al Policlinico San Pietro di Ponte San Pietro: le sue condizioni, però, erano già nettamente migliorate.