La Locandiera: fresca, giovane e bergamasca!

Venerdì 8 novembre, La Gilda delle Arti, ha messo in scena al teatro Gavazzeni di Seriate “La Locandiera“. Era dalla stagione 2017-2018 che la compagnia bergamasca non proponeva lo spettacolo e ora come allora si è rivelato un successo.

Con più di duecento biglietti venduti, La Gilda ha garantito rispetto nei confronti delle grandi opere del passato che sempre vengono presentate in modo leggero, piacevole e professionale.

Il gruppo, guidato da Miriam Ghezzi alla regia e Nicola Armanni, direzione artistica, ha lavorato seguendo tre linee guida: si è deciso di rinunciare alla ripresa integrale del copione, di intervenire sulla lingua ma soprattutto di presentare spaccati di vita vissuta.

Lo spettacolo infatti, durato circa 80 minuti, utilizza battute semplici, chiare e moderne. Adatto così a qualsiasi tipo di età, La Gilda verte ancora verso la diffusione di valori e di opere che fanno divertire, imparare e rilassare.

Il tocco bergamasco c’è e si sente: il cameriere di Mirandolina, la protagonista, parla in bergamasco! Il riadattamento è apparso molto piacevole ma soprattutto chiaro anche grazie all’essenziale cast: Nicolas Adobati, Nicola Armanni, Giovanni Fiorinelli, Miriam Ghezzi, Daniele Tirloni, Stefano Tirloni.

