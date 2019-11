L'incidente

Investita da un’auto sabato sera a Tavernola: muore 66enne di Vigolo

L'incidente attorno alle 19.30 in via Roma: la donna, trasportata d'urgenza al Papa Giovanni XXIII, non ce l'ha fatta.

Non ce l’ha fatta Maddalena Cadei, la pensionata di 66 anni investita in via Roma a Tavernola Bergamasca nella serata di sabato 9 novembre: la donna, che era stata ricoverata d’urgenza al Papa Giovanni XXIII, è spirata a causa delle gravi ferite riportate. Secondo quanto è stato possibile ricostruire fino ad ora la donna, originaria di Parzanica e residente a Vigolo, stava attraversando la strada proprio in corrispondenza del bar Roma quando è stata travolta da un’auto. Immediato l’intervento in suo soccorso dei alcuni passanti che hanno anche allertato il numero unico d’emergenza 112: sul posto in pochi minuti è arrivato il personale medico che, dopo le prime cure, l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni, apparse già critiche, si sono aggravate nelle ore successive. © Riproduzione riservata