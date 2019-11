Il Papu Gomez lotta fino alla fine; Djimsiti annulla dalla gara Quagliarella

GOLLINI 6,5: Al 10′ è incerto sul cross di Bonazzoli, dove si fa tagliare fuori in uscita. Grande salvataggio su Jankto all’inizio della ripresa ad ovviare a una situazione complicata. Regala un rinvio nel nulla nell’ultimo minuto di recupero che poteva gestire meglio.

TOLOI 6: Fa la sua parte. Rinuncia a pericolosi inserimenti che fanno mancare apporto in fase offensiva.

DJIMSITI 6,5: Grande chiusura al 26′. Implacabile su Quagliarella, poi sostituito da Ranieri.

PALOMINO 6,5: Di fisico, sì, ma pulito negli interventi. Rimasti in inferiorità numerica annulla Caprari.

HATEBOER 5,5: Pauroso liscio al 10′ del secondo tempo, per fortuna senza conseguenze. Primo tempo anonimo con qualche segnale di stanchezza che induce Gasperini al cambio con Arana.

ARANA (Dal 12′ st) 6: Entra e la squadra, fino all’espulsione di Malinovskyi, cresce. Legge bene le situazioni che gli capitano.

DE ROON 6: Partita di combattimento, più in copertura che in azioni di inserimento. Ma il miglior de Roon non si è visto.

PASALIC 5,5: Pochi inserimenti, aggiungi ripetuti passaggi sbagliati e non ripete la prestazione con il City.

CASTAGNE 5,5: Prende un giallo inutile al 20’, è spesso in difficoltà su Murru. Non convince.

MALINOVSKYI 5: Mezz’ora a cercare la posizione. Mostra tanta voglia e qualità, inciampa su ripetute leggerezze che nella serie A italiana si pagano, come i due gialli presi con buona dose di ingenuità giovanile.

GOMEZ 7: Gioca basso, contrariamente al previsto non fa l’Ilicic con il risultato che Muriel soffre di solitudine. Risulta il migliore, lo troviamo su tutti i palloni e nelle ripetute rincorse quando la squadra rimane in dieci.

MURIEL 5: Spesso circondato dai difensori doriani e mal assistito dai compagni nei primi 45 minuti, niente cambia nei sedici minuti del secondo tempo, quando esce per Barrow.

BARROW (Dal 16′ st) 6: Pimpante, viene fermato da Ferrari al 26’ del secondo tempo con fallo da ultimo uomo che Irrati trasforma in giallo.

GASPERINI 6: Non la solita Atalanta, poco concreta nei primi 45 minuti con solo due tiri in porta e anche sbiaditi. La Champions e i pochi cambi si pagano. Un avviso anche alla proprietà se si dovesse continuare in Champions o in Europa League. Se non vinci queste partite non sei da quarto posto, con tutte le attenuanti viste in quel di Genova.