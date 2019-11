Forza Italia: “Bergamo, fra buongoverno lombardo e oppressione fiscale”

Per Alessandro Mattinzoli, assessore regionale allo sviluppo economico, Gregorio Fontana, deputato e Questore della Camera e Alessandra Gallone, senatrice e commissario provinciale di Forza Italia Bergamo è l’occasione per fare il punto sulle attività di Regione Lombardia sul tema dello sviluppo economico per la provincia di Bergamo e per presentare la contromanovra di Forza Italia alla legge di bilancio.

“Quello attuale è il governo delle tre oppressioni: fiscale, burocratica e giudiziaria – dichiara Gregorio Fontana, deputato e Questore della Camera – Forza Italia metterà in campo una forte azione parlamentare contro questo governo in occasione della legge bilancio, i cui contenuti sono inaccettabili. Questa legge è solo una pioggia di tasse che graveranno pesantemente sulla vita dei cittadini e negativamente sul ciclo economico del Paese. Forza Italia è in prima linea in tutti i centri della provincia per riaffermare il suo impegno sulla questione fiscale attraverso una raccolta firme per porre un tetto alle tasse. La nostra proposta è di togliere al governo il potere di aumentare le tasse a proprio piacimento fissando un limite alla pressione fiscale e inserendolo in Costituzione. Inoltre abbiamo avviato una serie di incontri con le diverse categorie economiche per individuare insieme i punti più importanti da tradurre in azioni politiche utili a tutelare le categorie e la nostra Provincia”.

L’assessore regionale allo sviluppo economico Alessandro Mattinzoli, invece sottolinea come: “Il modello Lombardia funziona perché le tre forze politiche che lo compongono hanno una profonda sintonia negli obiettivi. Serve un confronto continuo e mettere al centro l’impresa sana, quella che ha come priorità l’attenzione al lavoratore e il welfare aziendale, sostenendola abbassando le tasse e non penalizzandola attraverso studi di settori. Il nostro modello prevede un serio confronto con i sindacati, le associazioni di categoria e chi opera nel territorio, poiché non si possono risolvere i problemi senza l’ascolto, chi amministra ha il dovere di guardare l’interesse e il bene pubblico”.

“Bisogna esportare il modello lombardo in tutta Italia, perché non siamo secondi a nessuno – conclude Alessandra Gallone, senatrice e commissario provinciale di Forza Italia Bergamo -. A causa delle azioni dissennate di questo governo si rischia invece di trasportare il modello Roma in Lombardia, con un sistema che blocca tutti gli impianti regionali. Questo è un governo che fa danni e penalizza le imprese, mettendo ad esempio a rischio chiusura, con la plastic tax, 533 imprese bergamasche che si occupano di plastica e che danno lavoro a 12433 persone con un’incidenza sul manifatturiero del 6%. Questa è una tassa che non ha senso, serve solo a far cassa, mentre noi abbiamo presentato uno specifico emendamento sul vuoto a rendere, poiché se un cittadino viene virtuosamente aiutato a modificare un certo comportamento è incentivato poi a farne uno stile di vita, in questo caso portando indietro i vuoti e ricevendo un piccolo buono, come succede già in molti altri Paesi”.