Dopo il City, l’Atalanta prova a ripartire anche in campionato: ma la Samp non va sottovalutata

Gli stati d’animo cambiano velocemente. Qualche giorno fa parlavamo di un’Atalanta scarica in procinto di affrontare la “scalata” al Manchester City dopo la sconfitta col Cagliari ed ora ci ritroviamo con una squadra con il morale alle stelle dopo che gli inglesi sono stati messi alle corde con un magistrale secondo tempo disputato dalla Dea.

Con la consapevolezza di poter affrontare chiunque con chance di vittoria, Gomez e compagni si apprestano così a far visita alla Samp nel pomeriggio di oggi. La squadra blucerchiata è riuscita nell’impresa di vincere a Ferrara, lasciando agli avversari l’ultimo posto in graduatoria e raggiungendo a 8 punti i cugini genoani.

Si è trattato di una vittoria che ha dato ai blucerchiati un po’ di morale, anche se i problemi che sta attraversando la compagine ligure non possono dirsi per nulla risolti. Ed è una cosa abbastanza strana, perché sinceramente mai avrei pensato ad inizio torneo di ritrovare la Samp in questa posizione di classifica dopo 11 giornate.

In effetti i componenti della rosa blucerchiata sono tutti giocatori esperti per cui è piuttosto inspiegabile questa falsa partenza. La squadra ligure, da quando è subentrato Ranieri in panchina, ha ottenuto 5 punti in 4 partite, mentre fino alla 7ma giornata l’ex Di Francesco aveva raggranellato la miseria di 3 punti.

È evidente che Gasperini avrebbe preferito affrontare i suoi ex cugini qualche giornata fa, visto che la vittoria di lunedì sera non potrà che contribuire a dare nuova linfa alla Samp per cercare di risalire la china.

Ma ormai l’Atalanta è abituata ad affrontare qualsiasi difficoltà e non ho alcun dubbio sul fatto che anche oggi scenderà a Marassi con il chiaro obiettivo di vincere la gara.

Le due squadre si sono affrontate al Ferraris (in serie A) per 47 volte: 28 vittorie Samp, 6 vittorie Atalante e 13 pareggi (76 reti a 34 a favore dei padroni di casa). Aggiungendo anche le partite giocate a Bergamo la situazione si riequilibra un po’, visto che in 94 partite la Samp ha vinto 38 volte, la Dea 26 e 30 sono stati i pareggi. Il Doria non batte l’Atalanta in casa dal campionato 2017-2018: Cristante illuse la Dea che poi venne superata dalle reti di Zapata (allora blucerchiato), Caprari e Linetty per il 3-1 finale. Nello scorso torneo l’Atalanta però si vendicò portando a casa i tre punti grazie alle reti di Zapata e Gosens, intervallate dal pareggio di Quagliarella. L’ultimo pareggio risale alla stagione 2015-2016 e fu una gara che terminò sullo 0-0.

La Samp è riuscita nella storia a battere i nerazzurri con 4 gol di scarto in due occasioni: nel 1955-1956 (tripletta di Tortul) e nel 1959-1960, in entrambe le occasioni fu un secco 4-0. A qualche anno prima (1948-1949) risale la partita con il maggior numero di reti: fu ancora una vittoria blucerchiata questa volta con il punteggio di 4-2. Il miglior risultato ottenuto dall’Atalanta a Marassi è lo 0-2 del torneo 1991-1992 quando eroi della giornata furono Careca e Caniggia (rammento che la Samp quell’anno portava lo scudetto sulla maglia).

Ranieri sembra aver recuperato sia Murillo che Quagliarella dopo i rispettivi acciacchi dei giorni scorsi. In particolare l’attaccante napoletano, stante le condizioni di Gabbiadini, dovrebbe affiancare uno tra Bonazzoli e Caprari. In mediana duello Bertolacci-Vieira, non tramonta poi l’opzione trequartista con Ramirez che spera in una maglia dall’inizio.

Duvan Zapata tornerà oggi in panchina

In casa nerazzurra si rivedrà Zapata, che partirà però dalla panchina. L’assenza di Ilicic, fuori per squalifica, obbliga mister Gasperini a schierare Malinovskyi dal primo minuto. In difesa rischio turnover per Toloi, mentre torna titolare in mediana de Roon. Ancora in dubbio Gosens, dovrebbe essere schierato Castagne per presidiare la corsia mancina.

Molto folto il gruppo degli ex. Attualmente in maglia sampdoriana giocano Edgar Barreto (2 campionati a Bergamo con 33 presenze e 2 reti), Emiliano Rigoni (12 presenze e 3 marcature) e Manolo Gabbiadini (25 partite e 1 rete). Entrambi gli attaccanti nerazzurri hanno vestito in passato la casacca blucerchiata: Duvan Zapata per 31 volte con 11 reti e Luis Muriel in 79 occasioni con 21 realizzazioni.

Una delle cose che mi ha sempre affascinato della squadra ligure è la maglia, cosiddetta blucerchiata, bellissima. L’origine è dovuta ai rispettivi colori sociali delle due compagini da cui nacque l’attuale Sampdoria, ossia la Sampierdarenese (rossoneri) e l’Andrea Doria (bianco blu). Si creò così una maglia blu cinta (ossia cerchiata) sul petto da una fascia biancorossonera al cui centro campeggia lo scudo di San Giorgio, simbolo di Genova.

I meno giovani ricorderanno probabilmente un terzino genovese che giocò per la Dea alla fine degli anni ’60: Enrico Dordoni. Si tratta di un caro amico, lui e i suoi familiari. Purtroppo per loro, però, oggi la Dea non potrà fare sconti.