“Domenica in”, Alessio Boni tra gli ospiti di Mara Venier

Alessio Boni sarà tra gli ospiti della nuova puntata di “Domenica in”. Il 10 novembre prenderà parte alla trasmissione condotta da Mara Venier la domenica pomeriggio dalle 14 alle 17.30 su RaiUno.

L’attore bergamasco, insieme a Violante Placido, presenterà il film tv “Enrico Piaggio – Un sogno italiano”, che andrà in onda martedì 12 novembre alle 21.20 sulla prima rete della tv pubblica.

Per lui è un momento magico, ricco di soddisfazioni a livello professionale e non solo. Mentre è in scena in molti teatri con “Don Chisciotte” e, insieme a Omar Pedrini, con lo spettacolo musicale “66/67”, in tv è reduce dal successo de “La strada di casa 2” e prossimamente, sempre su RaiUno verrà proposta una nuova docufiction in cui interpreterà Giorgio Ambrosoli. Per quanto riguarda la vita privata, invece, presto diventerà papà: la sua compagna Nina Verdelli è in dolce attesa.

Oltre ad Alessio Boni a “Domenica in” ci saranno tanti altri ospiti. La puntata si aprirà con un’ampia intervista a Christian De Sica, al centro delle scene del film ‘Sono solo fantasmi’, del quale è anche regista. Con lui in studio, anche gli altri protagonisti del film, gli attori Carlo Buccirosso e Gian Marco Tognazzi.

Poi arriverà in studio Patty Pravo, che si racconterà parlando della sua lunga carriera di artista e sarà possibile ascoltare alcuni dei suoi successi come “La bambola”, “Il paradiso” e “Pensiero stupendo”.

Si proseguirà con Giordana Angi, seconda classificata al talent “Amici 18”, che si esibirà con il suo ultimo singolo “Stringimi più forte”.

Fabrizio Moro, vincitore del Festival di Sanremo nel 2018 con il brano ‘Non mi avete fatto niente’, in coppia con Ermal Meta, invece, proporrà altri due suoi grandi successi: “L’ eternità’”e “Portami via”.

Voltando pagina, Mara Venier e Orietta Berti, insieme al comico Francesco Paolantoni nei panni di un divertente mago, commenteranno i fatti della settimana che hanno avuto come protagonisti alcuni personaggi dello spettacolo.

Infine, la puntata si concluderà con un’intervista al professor Enrico Cassano, direttore dell’Istituto Europeo di Oncologia, in occasione della settimana dedicata all’A.I.R.C.