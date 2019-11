“Conta su di noi”, speciale Airc per la ricerca sul cancro: la tv del 10 novembre

Per la prima serata in tv, domenica 10 novembre RaiTre alle 20.30 proporrà “Conta su di noi – Speciale Airc”. Francesca Fialdini presenta questa edizione della serata Airc, la fondazione per la ricerca sul cancro. Al suo fianco Michele Mirabella, Pier Luigi Spada, Carlotta Mantovan, che dal lunedì al venerdì conducono “Tutta salute” su Raitre. Flavio Insinna e Carlo Conti partecipano nell’inedita veste di inviati speciali. Tra gli ospiti, Cesare Bocci, Andrea Perroni, Dario Vergassola e Rita Forte, che racconta la sua personale esperienza con questo male.

Su RaiDue alle 21.05 andrà in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”, il programma di interviste condotto da Fabio Fazio.

Tra gli ospiti di stasera ci sarà Cetto La Qualunque, che torna nelle sale da giovedì 21 novembre con il nuovo film “Cetto c’è, senzadubbiamente”, terzo capitolo della saga dedicata allo spregiudicato ex politico calabrese, interpretato da Antonio Albanese.

Poi arriverà in studio l’economista e direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano Carlo Cottarelli, fresco di stampa di “Pachidermi e Pappagalli. Tutte le bufale sull’economia a cui continuiamo a credere”.

Si proseguirà con Stefano De Martino, ballerino e conduttore dell’ultima edizione di successo di “Stasera è tutto possibile”; la sceneggiatrice Silvia Scola, autrice insieme alla sorella Paola della biografia “Chiamiamo il babbo – Ettore Scola. Una storia di famiglia”; e Stefania Sandrelli che parlerà del suo sodalizio artistico con il grande regista italiano scomparso nel 2016.

Quindi sarà la volta del giornalista e scrittore Michele Serra, ora in tour con lo spettacolo teatrale “L’amaca di domani. Considerazioni in pubblico in presenza di una mucca”; Gad Lerner, che interverrà sugli ultimi avvenimenti che hanno portato alla scorta per la senatrice a vita Liliana Segre, a seguito delle minacce ricevute; e Cristina Cattaneo, la medica legale più famosa d’Italia, che il 21 novembre pubblicherà il libro “Corpi, scheletri e delitti. Le storie del Labanof”, omaggio ai 25 anni del Laboratorio di antropologia e odontologia forense dell’Università degli Studi di Milano che l’autrice dirige con passione con i suoi colleghi per aiutare la giustizia e tutelare i diritti umani.

Altra ospite sarà la showgirl e travel influencer Paola Barale.

Non mancheranno Luciana Littizzetto, che commenterà gli avvenimenti della settimana con la sua ironia, e Filippa Lagerback per la presentazione degli ospiti.

A chiudere la serata, “Che Tempo Che Fa – Il tavolo” con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo, Raul Cremona. Ospiti Elodie, reduce dal grande successo del singolo doppio platino “Margarita”, e Sara Cardin, la più grande karateka italiana di sempre, che ha appena pubblicato il suo primo libro “Combatti! Ho scelto di vincere”, scritto con Tiziana Pikler; torna al tavolo anche Paola Barale.

Nel preserale, come sempre, la trasmissione sarà preceduta alle 19.40 da “Che Tempo Che Farà”, con i divertenti sketch di Mago Forest, Ale e Franz, Raul Cremona e con l’inviato speciale Gigi Marzullo.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la prima delle quattro puntate della fiction “La caccia. Monteperdido”, con Megan Montaner, Alain Hernàndez, Francis Lorenzo, Carla Diaz ed Ester Esposito. Andranno in onda due episodi intitolati “Il disgelo” e “Tempus fugit”. Nel primo, due bambine, Ana e Lucia, vengono rapite mentre tornano a casa da scuola. Nel secondo, cinque anni dopo il sequestro Ana viene ritrovata dalla polizia, mentre di sua sorella non c’è traccia. L’agente Sara Campos continua le ricerche.

Su Italia1 alle 21.20 l’appuntamento è con “Le Iene show”, con tante nuove inchieste.

Su La7 alle 20.35 “Non è l’arena”, il programma di attualità condotto da Massimo Giletti.

Su TV8 alle 20.10 verrà proposto “Bruno Barbieri – 4 hotel”, gara tra gli albergatori d’Italia condotta da Bruno Barbieri, esperto di hôtellerie che sa essere un cliente estremamente esigente.

A sfidarsi sono gli albergatori di alcuni dei posti più affascinanti d’Italia. Gli hotel contrapposti saranno della stessa fascia di prezzo o della stessa categoria, ma ciascuno con le proprie peculiarità.

I concorrenti – guidati da Bruno Barbieri – saranno colleghi e avversari allo stesso tempo e trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi. Fatto il check- in, lo Chef stellato sperimenterà in prima persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti si giudicheranno l’un l’altro. Per ognuno, un voto da 0 a 10 su 4 categorie: location, camera, servizi e prezzo.

Viaggiatore del mondo, Barbieri è il conduttore, accompagnatore, osservatore e giudice del programma. Racconterà la sfida e metterà i proprietari di fronte a imprevisti per valutarne la capacità di problem solving e l’attenzione al cliente. Con i suoi voti, alla fine di ciascun episodio potrà confermare o ribaltare il verdetto risultante dai voti dei 4 protagonisti di puntata. Uno solo degli albergatori concorrenti si aggiudicherà così un contributo economico da reinvestire nella propria azienda.

Su Canale Nove alle 21.25 prenderà il via la seconda stagione di “Pizza Hero – La sfida dei forni”, che vede il ritorno di Gabriele Bonci alla ricerca dei migliori fornai d’Italia.

La formula resta quella – tre forni si sfidano in ogni puntata, ambienta in una città diversa – ma stavolta il premio è di 2mila euro in gettoni d’oro ed è prevista una prova in più. I concorrenti dovranno preparare una pizza speciale che omaggi il luogo, avvalendosi dei prodotti tipici di quelle terre.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiUno alle 21.25 c’è “Nozze romane”, con Federica Sabatini e Ricky Tognazzi; su Rete4 alle 21.25 “Cast away”, con Tom Hanks; su Rai4 alle 21.10 “Most beautiful island” di e con Ana Asensio; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “The mothman prophecies – Voci dall’ombra”, con Richard Gere; su La5 alle 21.10 “Qualcosa di magico”, con Melissa Sagemiller; su Iris alle 21 “Il curioso caso di Benjamin Button”, con Brad Pitt.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “I tesori segreti del Sudafrica”. La catena montuosa del Drakensberg che racchiude l’altopiano dell’Africa meridionale, copre oltre 1000 km di campagna sudafricana. Ha le vette più alte in Africa a sud del Kilimangiaro. Ospita molte creature, ma vivere qui non è un’impresa facile: la sua bellezza è pari solo al suo pericolo.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Kelly McCreary e Caterina Scorsone. Andranno in onda quattro episodi intitolati “La mia prossima vita”, “Tutti gli occhi su di me”, Fuori posto” e “Non aspetto più”. Nel primo, Richard assegna molto lavoro ad Andrew non facendolo fermare un attimo, perchè sa della sua relazione segreta con Maggie. Nel secondo, Alex pensa che Maggie non voglia uscire allo scoperto perchè si vergogna di fare sapere che frequenta uno specializzando. Nel terzo, Amelia deve lavorare insieme con Penny, ma soffre ancora per la scomparsa di Derek. Nel quarto, Arizona rivela a Jackson la gravidanza di April e questa notizia non fa che peggiorare le cose tra i due ex coniugi.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 “Amici celebrities”, con Maria De Filippi; su Real Time alle 20.10 “90 giorni per innamorarsi: la famiglia di Chantel”; e su Italia2 alle 21.30 “The big bang theory”.