Anniversario della notte dei cristalli: a Vienna Luna e Gnac con “Bartali”

Importante trasferta per “Luna e Gnac Teatro”. La compagnia teatrale di Bergamo, fondata nel 2008 da Michele Eynard e Federica Molteni, domenica 10 novembre porterà in scena lo spettacolo “Gino Bartali. Eroe silenzioso” a Vienna in occasione della commemorazione della notte dei cristalli.

L’iniziativa ricorda il feroce pogrom (devastazione) antiebraico condotto dai nazisti nella notte tra il 9 e 10 novembre 1938 contro tutte le comunità ebraiche tedesche in Germania, Austria e Cecoslovacchia.

L’esibizione, che ha girato tutta Italia, superando le 160 repliche e che ha fatto tappa anche in Svizzera al Festival internazionale di narrazione ad Arzo, verrà proposto alle 11 all’Istituto di Cultura Italiana di Vienna, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Vienna.

Sarà rappresentato in italiano con i sopratitoli in tedesco.

Nel 2013 Gino Bartali è stato dichiarato “Giusto tra le nazioni” dallo Yad Vashem, il memoriale ufficiale israeliano delle vittime dell’Olocausto, per aver salvato centinaia di ebrei durante la Seconda Guerra mondiale.

Gino Bartali, a soli ventiquattro anni, incarna il ciclismo eroico degli anni ’30. Protagonista assoluto, ha un grande sogno: vincere Giro d’Italia e Tour de France nello stesso anno.

Ma la Storia, incarnata nel Fascismo, entra prepotentemente a cambiare per sempre la sua carriera: la sua vita sportiva viene piegata ai voleri e alle mire del Duce, che vede in Gino Bartali l’ambasciatore azzurro del fascismo nel mondo…

Ma Bartali non ci sta, ed è qui che inizia la pagina meno nota della vita di Ginettaccio, che aderisce come staffetta alla rete clandestina organizzata dall’arcivescovo di Firenze Elia Dalla Costa.

Una corsa giusta, nella speranza che il mondo cambi e ritrovi il suo senso.

Un lavoro teatrale per parlare dell’Italia e degli italiani al tempo del Fascismo, della fatica dello sport e del silenzio delle azioni più coraggiose. Per raccontare la vita di un campione sportivo, ma soprattutto di un uomo che ha scelto da che parte stare.

Lo spettacolo racconta questa storia in maniera appassionante e approfondita. Una storia che Bartali ha sempre tenuto nascosta, perché “il bene lo si deve fare ma non lo si deve dire, che se lo dici si sciupa”.

“Gino Bartali. Eroe silenzioso” è tratto dal libro La corsa giusta di Antonio Ferrara (ed. Coccole Books); con Federica Molteni; regia Carmen Pellegrinelli; scenografia Michele Eynard; foto di scena Andrea Crupi – Spazio CAM; produzione Luna e GNAC Teatro con il sostegno di Edizioni Coccole Books. Si rivolge al pubblico dagli 11 anni in su.

La data di Vienna si inserisce in un momento particolare per la compagnia che sta festeggiando il suo decennale proprio in questi mesi attraverso una rassegna composta da alcuni spettacoli storici, un debutto e un titolo ospite.