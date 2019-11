Tutti pazzi per Kulusevski: in Premier lo seguono, l’Inter ci prova e l’Atalanta fissa il prezzo

Prestazioni convincenti, gol e assist: Dejan Kulusevski ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori di mezza Europa con un avvio di stagione assolutamente perfetto.

Con D’Aversa, a Parma, lo svedese sta trovando quello spazio che a Bergamo difficilmente avrebbe avuto, nonostante la grande stima che prova per lui Gasperini, che nella passata stagione l’ha buttato nella mischia tre volte, anche in partite in cui il risultato era in bilico.

Finora per Kulusevski due gol e cinque assist nelle prime undici uscite con i ducali: un bottino – sommato alle ottime prestazioni offerte – che gli ha permesso di guadagnarsi l’etichetta di grande sorpresa di questa prima parte del campionato.

La gioia di Kulusevski dopo il gol al Torino, il suo primo in A

E non è un caso se gli osservatori di due squadre di Premier (il Wolverhampton e l’Arsenal) lo stanno tenendo sotto controllo da settimane, mentre Juventus e Inter hanno avviato i primi discorsi con l’Atalanta che ancora detiene il suo cartellino (il Parma non ha nessun tipo di diritto di riscatto).

L’Inter, in modo particolare, si è mosso per Kulusevski dopo la sfuriata di Conte post-Dortmund: i milanesi fanno sul serio e lo vorrebbero provare ad acquistare già per il mercato di gennaio.

L’Atalanta è disposta ad intavolare trattative per il classe 2000 e ha già fatto una prima valutazione: chi vuole lo svedese si presenti con almeno 25 milioni di euro. Ma il valore del 19enne che a giugno ha conquistato lo scudetto con la Primavera bergamasca potrebbe crescere ancora, a breve.

Marotta non sembra spaventato perché all’Inter i soldi non mancano, soprattutto per un investimento che riguarderebbe un giocatore di 19 anni, ma c’è da convincere anche il Parma che, ad oggi, non sembra affatto intenzionato a lasciar partire con sei mesi d’anticipo quello che è ormai diventato il suo gioiello più bello.