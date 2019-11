Trofeo Nico Saprio, record italiano e qualificazione europea per Francesca Fangio

Rientro in vasca da record per Francesca Fangio.

Durante la prima giornata del Trofeo Nico Saprio la 24enne livornese, da alcuni anni residente a Treviglio, ha realizzato il primato nazionale dei 200 metri rana.

In grado di gestire al meglio il proprio sforzo, la portacolori dell’In Sport – Rane Rosse ha fermato il cronometro in 2’20”56, distanziando di oltre tre secondi Natalia Foffi (2’23″64) e Lisa Angiolini (2’26″05).

“Sono emozionatissima, quasi incredula – ha dichiarato nel dopo-gara l’allieva di Renzo Bonora – Per me è un risultato importante, dopo un periodo non facilissimo. Ho iniziato quest’anno nel migliore dei modi”.

Oltre ad aver abbassato di 37 centesimi la miglior prestazione italiana di tutti i tempi, l’atleta toscana ha strappato anche il pass per i Campionati Europei in vasca corta che la vedranno protagonista dal 4 all’8 dicembre prossimi.

In campo bergamasco buona prestazione per Sara Morotti, terza nei 50 metri rana vinti dalla vice-campionessa mondiale Benedetta Pilato, mentre Giada Bolognese e Davide Nardini hanno chiuso rispettivamente in settima posizione i 200 metri farfalla e 50 metri dorso.