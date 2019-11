“The Office Usa”: un’icona della storia televisiva

Quando si parla di Serie Tv, ci sono nomi che si sono guadagnati un posto permanente nella Hall of Fame seriale. Quei nomi che tutti abbiamo sentito almeno una volta, di cui abbiamo visto immagini sparse per Internet oppure semplicemente perché ancora dopo tanto tempo sanno far parlare di loro.

Per questo motivo, proprio per avere una conoscenza di base, oltre a dare spazio ai prodotti nuovi è necessario di tanto in tanto fare un tuffo nel passato e recuperare i cosiddetti “pezzi di qualità”. Così, per iniziare la lista dei cosiddetti Must Seriali partiamo con un nome ormai storico e conosciutissimo: The Office Usa.

LE ORIGINI

Nella maggior parte dei casi, quando si pronuncia questo nome, subito si fa riferimento alla versione americana, con protagonista Steve Carell nei panni di Micheal Scott, oppure a John Krasinski in quelli di Jim Halpert (che ritrovate attualmente come Jack Ryan su Amazon Prime). In realtà, questa versione, che ad oggi è la più conosciuta, è un remake: cioè il rifacimento partendo da una base non originale. Il primo e originario The Office nasce in Inghilterra con protagonisti Ricky Gervais, brillante comico e Martin Freeman, lo ricorderete forse meglio come Watson nell’adattamento BBC di Sherlock Holmes. La versione inglese è andata in onda dal 2001 al 2003, ottenendo un grandissimo successo; tanto da vincere nel 2004 il Golden Globe come Miglior serie televisiva. Essenzialmente le dinamiche e le caratteristiche dei personaggi sono le stesse, solamente giostrate e sviluppate in maniera differente.

THE OFFICE USA E IL MOCKUMENTARY

La serie è composta da nove stagioni, con episodi della durata di 20 minuti circa. Ognuno è girato come mockumentary ossia “falso documentario”. Cosa significa? Si tratta di un genere televisivo o cinematografico, in cui eventi fittizi vengono presentati come se fossero reali, attraverso i mezzi del documentario. In The Office, in particolare, gli stessi personaggi si confessano davanti alle telecamere e in molte situazioni guardano proprio nell’obiettivo. Per chi ha visto la serie, iconici sono i lunghi sguardi di Jim (alias John Krasinski) che guarda dritto in camera nel momento in cui succede qualcosa di imbarazzante.

Un genere particolare e non proprio scorrevole a prima visione. Ma una volta fatta l’abitudine ai lunghi silenzi e ai movimenti instabili delle inquadrature, allora sarete pronti a godervi le dinamiche all’interno dell’ufficio più bislacco che ci sia.

DI COSA PARLA THE OFFICE USA?

Tutto si svolge nella cittadina di Scranton, Pennsylvania, all’interno dell’azienda Dundler Muffin che si occupa della vendita e distribuzione di carta, capeggiata dall’immaturo Micheal Scott (Steve Carell). Al suo fianco ci sono una lista di personaggi strani, al di fuori del normale, che renderanno degli apparenti e noiosi giorni d’ufficio, qualcosa di davvero esilarante. Come per esempio Dwight, braccio destro di Micheal e Jim, giovane brillante, che si tormentano continuamente con scherzi assurdi. Un esempio? Jim che impacchetta l’intera scrivania di Dwight con della carta regalo. Insieme a loro ci sono numerosi altri personaggi che contribuiscono a realizzare un quadro di dinamiche davvero uniche nel loro genere: Pam, l’intelligente e ironica segretaria, oppure Andy interpretato da Ed Elms (che forse riconoscerete come uno dei protagonisti di Una Notte da Leoni) e molti altri.

Una comicità non immediata, sicuramente. Non aspettatevi di trovare in sottofondo risate registrate o quant’altro. A differenza di molte altre comedy, The Office si basa sui silenzi imbarazzanti, battute fuori luogo, politicamente scorrete, ciniche ma davvero brillanti.

Quindi, per concludere, se non avete ancora visto The Office USA, rimediate subito. Dopotutto, se ancora oggi è una delle serie più amate, ci sarà un motivo… no?