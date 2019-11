Su Rai5 in prima assoluta il docufilm “Die Mauer – Il Muro”: la tv del 9 novembre

Per la prima serata in tv, nel trentennale della caduta del muro di Berlino, sabato 9 novembre Rai5 alle 21.15 trasmetterà in prima assoluta il docufilm “Die Mauer – Il muro”, con Marco Cortesi e Mara Moschini nella veste autori e attori, Riccardo Salvetti, regista e Massimo Gardini direttore della fotografia.

Tratto dall’omonimo spettacolo teatrale, scritto e interpretato dalla coppia Cortesi e Moschini, è stato realizzato anche grazie a un importante progetto di crowdfunding. Attraverso reali testimonianze frutto di un’inchiesta giornalistica sul campo, lo spettacolo porta in scena indimenticabili storie vere di determinazione, coraggio e fede nel nome della libertà e del rispetto dei diritti umani che si sono svolte da entrambi i lati del Muro di Berlino.

Su RaiTre alle 21.30 andrà in onda “Le ragazze”, condotto da Gloria Guida. A raccontarsi in quest’ultima puntata del programma, sono l’avvocatessa Elena Marinucci, 91 anni, che negli anni Settanta si è battuta per far approvare la legge sul divorzio; Rosanna Vaudetti, storica annunciatrice della Rai; Renata Azzerini, operaia metalmeccanica che iniziò a lavorare in fabbrica quando aveva diciassette anni; Cecilia Gasdia, cantante lirica e direttrice artistica dell’Arena di Verona e infine Debora Corbi, la prima donna a diventare ufficiale dell’Aeronautica Militare.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà la quarta puntata di “Tu si que vales”. Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara affiancano Belen Rodriguez nella conduzione di questo programma, in cui i partecipanti devono convincere la giuria del loro talento e della loro abilità.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “Ncis”, con Mark Harmon e Maria Bello. Andrà in onda l’episodio intitolato “Vendetta o giustizia”: Gibbs indaga sul conto del giudice Deakin, sospettato insieme con altri colleghi, di aver dato vita a un’associazione segreta il cui scopo è quello di giustiziare quegli imputati che, seppure colpevoli, sono stati assolti.

Su La7 alle 21.15 “Atlantide – Storie di uomini e di mondi presenta Hitler, le origini del male”, condotto da Andrea Purgatori.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiUno alle 21.35 c’è “Questione di Karma”, con Fabio De Luigi; su Rete4 alle 21.25 “Oliver Twist”; su Italia1 alle 21.20 “Madagascar”; su Tv8 alle 21.30 “Il Natale di Beth”; e su Canale Nove alle 21.25 “Shadow man- Il triangolo del terrore”, con Steven Seagal.

Ancora, su Rai4 alle 21.10 “Escobar”, con Josh Hutcherson; su La7D alle 21.30 “Victor Victoria”, con Julie Andrews; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Amori, letti e tradimenti”, con Don Backy; su La5 alle 21.10 “Inga Lindstrom – Il segreto di Svenaholm”, con Julia Bremermann; su Iris alle 21 “Duplicity”, con Julia Roberts; e su Italia2 alle 21.30 “Independence daysaster – La nuova minaccia”.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica de “Le Iene show”; e su Real Time alle 21.10 il reality “Vite al limite”.