Società di ristorazione, conti prosciugati: 5 arresti, in 767 senza lavoro

I soldi in tasca non gli mancavano, eppure secondo gli inquirenti avrebbe orchestrato una truffa milionaria ai danni della società di ristorazione Jd Service di Bergamo, prosciugandone i conti e lasciando senza lavoro i suoi 767 dipendenti. Al centro dell’inchiesta delle fiamme gialle del comando provinciale di Bergamo denominata “Tribe” c’è Luca Triberti, 46 anni, sposato, imprenditore con una villa in pieno centro città, tra via Sant’Alessandro e piazza Pontida, yacht ancorato in Toscana (tutto sequestrato) e già coinvolto in un’altra indagine su indebite compensazioni.

I finanzieri l’hanno arrestato venerdì mattina e ora è in carcere. Con lui il commercialista, consulente tributario attivo sulle piazze di Milano, e Monza Brianza Fabio Premi, 57 anni, originario di Erba. Risulta ricercato Giuseppe Monachello, 74 anni, di Canicattì, che non è ancora stato ancora rintracciato. Ai domiciliari sono invece finiti Natale Bacis, 64 anni, di Verdellino, commercialista e Davide Tinè, originario di Saronno, 37 anni.

Il provvedimento di arresto, firmato dal gip Marina Cavalleria su richiesta del sostituto procuratore Emanuele Marchisio, rappresenta l’epilogo di un’articolata indagine condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria sulle cause del fallimento della Jd service di via Per Grumello, operante nel settore della ristorazione e gestione delle mense.

Sono 15 le perquisizioni effettuate in abitazioni, studi commerciali e sedi di società dislocate tra Bergamo, Milano, Monza e Brianza, Sondrio, Venezia e Varese.

Gli accertamenti hanno coinvolto 19 persone indagate a vario titolo per bancarotta fraudolenta, riciclaggio, autoriciclaggio e false compensazioni di crediti d’imposta.

I militari della Finanza, tra intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, acquisizione di testimonianze, indagini finanziarie e riscontri documentali hanno raccolto una serie di elementi che hanno portato alla luce un vero e proprio sistema ideato dai principali indagati finalizzato alla sistematica spoliazione di realtà imprenditoriali portate al fallimento, una volta svuotate del patrimonio e dei beni.

In particolare per quanto riguarda la Jd Service, è emerso che il dissesto che ne ha portato al fallimento è di ingente dimensioni, dal momento che il passivo al 31 agosto 2017 (data della chiusura) era pari a oltre 36 milioni di euro. Di questi circa 4,5 milioni nei confronti dei 767 ex dipendenti e circa 17 milioni di euro nei confronti dell’Erario.

Le investigazioni delle fiamme gialle hanno svelato almeno tre metodi “distrattivi” in danno alle casse societarie: il pagamento all’amministratore di compensi per circa un milione di euro, a dispetto della situazione di dissesto in cui versava l’impresa; l’effettuazione, in assenza di corrispettivo, di prestazioni in favore di altre società riconducibili sempre all’amministratore di fatto della fallita per altri due milioni di euro; e, in ultimo, la corresponsione ai due professionisti di circa 5 milioni di euro, contabilmente giustificati come pagamento di imposte, che però non venivano versati all’Erario, grazie a false compensazioni, ma restituiti all’imprenditore della società fallita. Complessivamente le indagini hanno consentito di accertare distrazioni per circa 10 milioni di euro.

Al fine di ostacolare la tracciabilità del denaro, parte delle somme distratte sono state trasferite sui conti correnti esteri intestati a società anch’esse fittizie con sede in Croazia, Slovacchia, Slovenia e Svizzera.

Nel corso delle intercettazioni è emersa la volontà dell’imprenditore al centro delle indagini di eseguire rilevanti investimenti all’estero nel settore dei parchi giochi-avventura, come a Siviglia, in Spagna. Un campo nel quale la sua famiglia aveva già maturato un’esperienza in provincia di Bergamo, a Minitalia di Capriate San Gervasio.