NoRazzismo, giocatori del Capriate in campo con due righe nere sul volto

L’Uso Capriate dice no al razzismo e invita i suoi giocatori a scendere in campo con due righe nere sul volto. L’iniziativa è organizzata dal Crl Lombardia per “Dare un segnale forte verso questi atteggiamenti discriminatori per dire no a ogni forma di razzismo e discriminazione” comunicano gli ideatori.

La decisione del Capriate arriva in seguito alla vicenda di Mbengue Dara, trequartista del Capriate squalificato per tredici giornate dopo aver reagito scompostamente a un presunto insulto razzista: in seguito all’episodio, il giocatore ha deciso di abbandonare il mondo del calcio.